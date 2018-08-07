الوليد بن طلال يستحوذ على حصة في شركة “سناب شات”

أعلن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، عن استحواذه على حصة شراء في شركة “سناب شات” بنسبة 2.3%، وبقيمة إجمالية بلغت 950 مليون ريال سعودي (250 مليون دولار).

وقال الأمير الوليد عبر حسابه على تويتر، إنه تمكن من إتمام صفقة الشراء لأسهم تتبع شركة سناب شات من فئة “أ” في شهر مايو الفائت، بقيمة إجمالية للسهم الواحد بلغت نحو 11 دولار.

ووفق بيان أصدره المكتب الخاص للأمير السعودي، فإن نسبة الاستحواذ تلك تضع الأمير الوليد في خانة كبار المساهمين ضمن شركة “سناب شات” العالمية.

وقال الأمير الوليد في البيان: “إن استثمارنا في شركة سناب شات، يعتبر امتداداً لاستراتيجيتنا للاستثمار الشخصي في مجال التكنولوجيا الحديثة عن طريق شركات رائدة مثل حلول التنقل (ليفت) ومنصة التجارة الإلكترونية (جي دي دوت كوم) ومواقع التواصل الاجتماعي مثل (تويتر)”.

ونوه الأمير الوليد أن منصة سناب شات تعتبر إحدى أكثر منصات التواصل الاجتماعي ابتكارا في العالم، متوقعاً أن تتخطى سطح إمكانياتها الحقيقة في المستقبل.

ولفت البيان الصادر عن المكتب الخاص للأمير الوليد إلى أن مباحثات جرت عام 2015 بين الأمير السعودي والرئيس التنفيذي لسناب شات “إيفان شبيغل” والرئيس التنفيذي للاستراتيجية “عمران خان” أثناء زيارتهما للرياض بهدف استكشاف فرص الاستثمار في المستقبل.

وأبرمت شركة المملكة القابضة التي يديرها الأمير الوليد الأسبوع الماضي، صفقة مع شركة “ديزر” الفرنسية بقيمة بلغت نحو مليار ريال سعودي.

وتقدر مجلة “فوربس” صافي ثروت الأمير الوليد بنحو 17 مليار دولار.

وأطلقت السلطات السعودية سراح الأمير الوليد مطلع العام الجاري بعد احتجازه مع أمراء ووزراء ورجال أعمال بارزين ضمن حملة قادها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بهدف اجتثاث الفساد في المملكة.