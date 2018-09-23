بالصور.. تعرف على المواقف الأكثر حرجًا في حياة الأسرة الملكية البريطانية

نشرت صحيفة “صن” البريطانية صورًا تظهر المواقف الأكثر حرجًا في حياة الأسرة الملكية، بما فيها الملكة اليزابيث الثانية، التي كانت تنظف أنفها أمام الكاميرات.

وأظهرت الصور أيضًا موقفًا مماثلًا من قبل الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث.

وأوضحت الصحيفة، أن الملكة إليزابيث ظهرت في الصورة وهي تنظف أنفها خلال معرض للخيول عام 2014، فيما ظهر زوجها الأمير فيليب في موقف مماثل، وهو جالس إلى جانب الملكة خلال مهرجان محلي عام 2016.

وفي موقف آخر، أظهرت الصور انكشاف ساق كيت ميدلتون زوجة الأمير هاري حفيد الملكة، في مشهد وصفته الصحيفة بأنه مماثل لما حدث مرة لممثلة الإغراء الأمريكية مارلين مونرو.

وشملت المواقف المحرجة أيضًا، ولي العهد الأمير تشارلز وهو يجفل خائفًا عندما بدأ نسر ضخم يرفرف جناحيه أمامه، إضافة إلى انكشاف حمالة صدر ميغان ماركل زوجة الأمير هاري حفيد الملكة، وشملت موقفين آخرين لكيت ميدلتون عندما علق كعب حذائها في شق حديدي، وعندما انتصب شعرها بطريقة غريبة بسبب الريح.