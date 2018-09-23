بالفيديو.. محمد بن سلمان يزور الشيخ سعد الشثري بالطائف.. فمن هو؟

قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس، بزيارة الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، في منزله بالطائف.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، مقطع فيديو لولي العهد خلال زيارته لمنزل الشثري.

ورعى بن سلمان، أمس السبت، أشواط الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن، الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة – ممثلة بالاتحاد السعودي للهجن – وذلك بميدان محافظة الطائف للهجن، بحضور الأمراء والشيوخ والمسؤولين ضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

والشري عضو بهيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ونشأ فى أسرة علم ودين أبًا عن جد.

ومن أشهر الوقائع في حياة الشثري أنه فى عام 2009 أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرًا بإعفاء الشيخ الشثري من منصبه في هيئة كبار العلماء على خلفية انتقاده للاختلاط في الجامعات.

لكن وفي العام 2016، أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة تعيين الشيخ الدكتور سعد الشثري عضوًا في هيئة كبار العلماء، ومستشارًا بالديوان الملكي.