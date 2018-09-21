وفاة مكتشف النجوم المنتج والمؤلف المصري سمير خفاجي

توفي مساء اليوم الجمعة المؤلف والمنتج المصري الكبير سمير خفاجي عن عمر 88 عامًا، والملقب بـ”مكتشف النجوم”، بعد عقود من العمل المتواصل في مجال الفن.

وأعلن وائل عبد الله، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفاة المنتج والمؤلف المسرحي الكبير سمير خفاجي، حيث كتب:”وفاة الكبير سمير خفاجي.. تنعى نقابة المهن التمثيلية، نقيبًا ومجلسًا.. وجميع فناني مصر واحدًا من رموز مصر، والعملية الفنية سمير خفاجي.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكتب عضو مجلس النقابة نعيه، مرفقًا بصورة المنتج الراحل مع الفنان عادل إمام في دلالة له على دور الراحل في حياة الزعيم.

وسمير خفاجي مواليد أغسطس 1930 وهو مؤلف ومنتج مسرحي مصري، ومؤسس فرقة “ساعة لقلبك” الشهيرة مع “يوسف عوف، ولطفي عبدالحميد”، والتي ساهمت بتخريج جيل كامل من الفنانين أمثال: “الخواجة بيجو، وأبولمعة، وأمين الهنيدي، والدكتور شديد، ونبيلة السيد، وبليغ حمدي، الذي كان يتولّى مهمة الغناء في الفرقة”.

كما شكل خفاجي فرقة “الفنانين المتحدين” والتي ساهمت بظهور جيل كامل من الفنانين أمثال:”عادل إمام، وأحمد زكي، وسعيد صالح، ويونس شلبي” من خلال مسرحيات:”هالو شلبي”، و”مدرسة المشاغبين”، و”العيال كبرت”.

كما قدمت الفرقة العديد من المسرحيات الناجحة منها:”حواء الساعة 12، سيدتي الجميلة، أنا فين وإنتي فين، شاهد ما شفش حاجة،

ريا وسكينة، شارع محمد علي، بودي جارد”.

وكتب سمير خفاجي العديد من الأعمال الدرامية منها مسلسلات:”عباس الأبيض في اليوم الأسود، وكبرياء الحب”، وفيلم “المليونير المزيف”.