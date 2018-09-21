محمد البكيري عن أزمة السوبر المصري السعودي: ما يفعله النادي الأهلي قلة احترام ومزايدة عفنة (صورة)

شن الإعلامي السعودي محمد البكيري هجومًا شرسًا على مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، بعد البيان الذي أصدره، أمس، ويعلن فيه شروطه لخوض مباراة الهلال في السوبر المصري السعودي.

#السوبر_السعودي_المصري بيان النادي #الاهلي_المصري الصادر بعد البيان المشترك لاتحادى الكرة في البلدين امس. يؤكد قله الاحترام. والمزايدة العفنة.

وكأن القلعة الحمراء تنفذ أجندة مشبوهه.

لقد اثبت الخطيب انه يُدار ولايدير

من جهه ما. pic.twitter.com/DlR3zrWsRh — محمد البكيري (@m_bukairy) September 21, 2018

الأهلي سبق أن رد في بيان رسمي على تحديد موعد السادس من أكتوبر لمباراة السوبر، قائلًا إنه لم يعتذر عن المشاركة، بينما يشترط تأجيل مواعيد ارتباطات فريق الكرة في البطولة العربية وبطولة الدوري العام، وتعديل مواعيد مباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي بطولة إفريقيا لأبطال الدوري، في حالة بلوغ هذا الدور.

وهاجم البكيري محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، قال فيها: “بعد البيان المشترك لاتحادي الكرة في البلدين أمس.. يؤكد قلة الاحترام والمزايدة العفنة وكأن القلعة الحمراء تنفذ أجندة مشبوهة.. لقد أثبت الخطيب أنه يُدار ولا يدير”.

رد #اتحاد_الكرة_السعودي جاء حازما ولاطما لادارة #الاهلي_المصري التي لم يعد إلا ان تساوم للمشاركة في #السوبر_السعودي_المصري بتقديم قائمة بأسماء بعض ابناء أعضاء مجلس الادارة، لتسجيلهم في الجامعات. طفح الكيل. pic.twitter.com/yKa2xTKNSM — محمد البكيري (@m_bukairy) September 21, 2018

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أبدى أسفه لما ورد في بيان الأهلي حول مباراة السوبر، التي حدد لها السادس من أكتوبر المقبل أمام الهلال في المملكة العربية السعودية.

وقال الاتحاد السعودي، في بيان رسمي، إنه ينسحب بشكل نهائي من مواجهة الأهلي، على أن تقام مباراة السوبر بين الزمالك والهلال، وتقام مباراة أخرى بين الزمالك والاتحاد.

وتابع البكيري بعد بيان اتحاد الكرة السعودي :”رد اتحاد الكرة السعودي جاء حازمًا ولاطمًا لإدارة الأهلي المصري، التي لم يعد إلا أن تساوم للمشاركة في السوبر السعودي المصري بتقديم قائمة بأسماء بعض أبناء أعضاء مجلس الإدارة، لتسجيلهم في الجامعات. طفح الكيل”.