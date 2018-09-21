محمد البكيري عن أزمة السوبر المصري السعودي: ما يفعله النادي الأهلي قلة احترام ومزايدة عفنة (صورة)

محمد البكيري عن أزمة السوبر المصري السعودي: ما يفعله النادي الأهلي قلة احترام ومزايدة عفنة (صورة)

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أبدى أسفه لما ورد في بيان الأهلي حول مباراة السوبر.

المصدر: محمد فاروق- إرم نيوز

شن الإعلامي السعودي محمد البكيري هجومًا شرسًا على مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، بعد البيان الذي أصدره، أمس، ويعلن فيه شروطه لخوض مباراة الهلال في السوبر المصري السعودي.

الأهلي سبق أن رد في بيان رسمي على تحديد موعد السادس من أكتوبر لمباراة السوبر، قائلًا إنه لم يعتذر عن المشاركة، بينما يشترط تأجيل مواعيد ارتباطات فريق الكرة في البطولة العربية وبطولة الدوري العام، وتعديل مواعيد مباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي بطولة إفريقيا لأبطال الدوري، في حالة بلوغ هذا الدور.

وهاجم البكيري محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، قال فيها: “بعد البيان المشترك لاتحادي الكرة في البلدين أمس.. يؤكد قلة الاحترام والمزايدة العفنة وكأن القلعة الحمراء تنفذ أجندة مشبوهة.. لقد أثبت الخطيب أنه يُدار ولا يدير”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أبدى أسفه لما ورد في بيان الأهلي حول مباراة السوبر، التي حدد لها السادس من أكتوبر المقبل أمام الهلال في المملكة العربية السعودية.

وقال الاتحاد السعودي، في بيان رسمي، إنه ينسحب بشكل نهائي من مواجهة الأهلي، على أن تقام مباراة السوبر بين الزمالك والهلال، وتقام مباراة أخرى بين الزمالك والاتحاد.

وتابع البكيري بعد بيان اتحاد الكرة السعودي :”رد اتحاد الكرة السعودي جاء حازمًا ولاطمًا لإدارة الأهلي المصري، التي لم يعد إلا أن تساوم للمشاركة في السوبر السعودي المصري بتقديم قائمة بأسماء بعض أبناء أعضاء مجلس الإدارة، لتسجيلهم في الجامعات. طفح الكيل”.

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