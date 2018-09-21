منها موقفه من الإخوان.. مدير أعمال جميل راتب يكشف تفاصيل جديدة عن حياته

كشف هاني التهامي، مدير أعمال الفنان المصري جميل راتب، تفاصيل جديدة عن حياة النجم الراحل، منها فيلمه الجديد وموقفه من اعتصام رابعة العدوية لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال التهامي في تصريحات تلفزيونية، إن “الراحل ألف فيلمًا باسم أطفال الشوارع، وكان يريد إخراجه، وأوصى بإكمال فيلمه حال وفاته قبل إنتاجه”.

وأكد التهامي أنه “سيسعى جاهدًا لتحقيق حلم الفنان الكبير بخروج فيلمه إلى النور”.

وعن الفنانين الذين رشحهم جميل راتب لبطولة فيلمه، بين التهامي أن النجم الراحل كان يرى أن محمود قابيل هو أنسب فنان لذلك الدور، مشيرًا إلى “أنهم أجروا اتصالات معه ووافق على قبول الدور، وجاري البحث عن طفل ليقوم ببطولة الدور الذي يتمحور حوله القصة”.

كما تحدث مدير أعمال الفنان الراحل عن موقف الأخير من اعتصام رابعة، قائلًا إنه “لم يكن من الإخوان ولم ينتم إليهم وكان مع سلمية التظاهر وضد العنف، حيث أنه كان كارهًا للعنف، وكان يفكر في آخر أيامه أن يصبح نباتيًا للرفق بالحيوان”.

وشُيع جثمان الفنان الراحل من الجامع الأزهر، وسط غياب نجوم الفن، حيث اقتصر الحضور على الفنان عزت العلايلي، ومستشار وزير الثقافة خالد عبدالجليل، وسلوى محمد علي، ومحمد صبحي، وأشرف زكي، ومجدي صبحي.

وتوفي الفنان صباح الأربعاء، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وشارك الراحل في عشرات الأفلام الناجحة على مدار مسيرته الفنية، مثل “الكيف” و”لورانس العرب” و”شفيقة ومتولي” و”الحب في الزنزانة والبداية”، كما قدم عددًا من الأعمال الدرامية الناجحة التي تركت علامة بارزة في تاريخ الدراما، مثل “الراية البيضاء” و”عائلة ونيس” و”رحلة المليون” و”حارة اليهود” و”فارس بلا جواد”.