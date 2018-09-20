الفنانون يخالفون وصية جميل راتب لهذا السبب (فيديو)

كشف الفنان المصري عزت العلايلي، سر مخالفة تنفيذ وصية الفنان العالمي الراحل جميل راتب، والذي وافته المنية، صباح أمس الأربعاء، بعدم إقامة عزاء له.

وأعلنت نقابة السينمائيين بمصر، اليوم الخميس، إقامة عزاء للفنان الراحل جميل راتب في مسجد الحامدية الشاذلية، ومخالفة وصيته التي أكد فيها عدم إقامة عزاء له والاكتفاء بجنازته التي خرجت من المسجد الأزهر بحضور عدد محدود من أصدقائه ومحبيه، بحسب وصيته التي كشف عنها مدير أعماله هاني التهامي.

وقال الفنان عزت العلايلي، إن السبب وراء إقامة عزاء للفنان الراحل رغم وصيته بعدم القيام بذلك، هو استجابة لطلب الجماهير ومحبيه، وليس لرغبة نقابة السينمائيين فقط، متابعًا: “الفنان ملك جمهوره وليس ملك نفسه، فإقامة عزاء له جاء بناء على طلب جمهوره”.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إلى أن جميل راتب، فنان من الدرجة الأولى، أثبت تاريخه وفنه داخليًا وخارجيًا.

وكشف هاني التهامي، مدير أعمال الفنان جميل راتب، عن الوصية، قائلًا إن ذويه هم من طلبوا منع تصوير نعشه بمسجد الأزهر الشريف، أما عدم إقامة عزاء فجاء بناء على وصية الفنان نفسه.

وتوفي الممثل القدير، جميل راتب، أمس، عن عمر 92 عامًا؛ بعد معاناة طويلة مع المرض، نتج عنه تدهور الحالة الصحية وفقدان صوته حتى وافته المنية.