الوطنية للإعلام بمصر تنفي منع آمال ماهر من الظهور أو حظر أغانيها

نفت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، اليوم الخميس، ما تداولته وسائل إعلام حول قرارمنع المطربة آمال ماهر من الظهور على القنوات التلفزيونية والشبكات الإذاعية، ومنع إذاعة أغانيها بجميع وسائل الإعلام.

ونقلت صحيفة الدستور المصرية عن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، نفيه صحة ما تردد حول منع إذاعة أغانٍ أو كليبات للفنانة آمال ماهر على القنوات التلفزيونية أو الشبكات الإذاعية وإذاعة “راديو مصر”.

وقال زين: “لا يوجد قرار رسمى بذلك”، مستنكرًا تداول هذه الأخبار التى لا أساس لها من الصحة.

ووفق الصحيفة المصرية، قال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن “آمال ماهر فنانة كبيرة ولها تاريخ طويل، فلماذا يتم منعها من الغناء أو منع أعمالها”، مؤكدًا أن الإذاعة والتليفزيون المصريين كانا ولا يزالان الداعم الأول للفنانين المصريين، ولهما إسهامات كبيرة فى اكتشاف المواهب الغنائية.

آمال ماهر من مواليد العاصمة المصرية القاهرة عام 1985، مغنية مصرية، بدأت الغناء وعمرها ثلاثة عشر، منذ ظهورها الأول تركت انطباعًا هائلًا لدى متذوقي الغناء في مصر والعالم العربي، وأصبحت القاسم المشترك في الاحتفالات والمناسبات الوطنية الهامة، والتي يحضرها كبار الشخصيات السياسية والرسمية بالدولة، تمتلك صوتًا استثنائيًا يؤدي جميع المقامات، استحقت به لقب “ملكة الغناء”.