أجيري يعلن قائمة محترفي منتخب مصر لمبارتي سوازيلاند

أعلن المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم خافيير أجيري، قائمة اللاعبين المحترفين لخوض مباراتي سوازيلاند المقبلتين فى الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية أكتوبر المقبل.

وتضم القائمة: أحمد المحمدي “أستون فيلا “، أحمد حجازي “وست بروميتش”، محمد النني “أرسنال”، محمد صلاح “ليفربول”، أحمد حسن (كوكا)، “أوليمبياكوس اليوناني”، عمرو وردة “باوك اليوناني”، عمرو طارق “أورلاندو سيتي الأمريكي”.

كما تضم القائمة أيضًا: علي غزال “فانكوفر الكندي”، محمود حسن (تريزيجيه) “قاسم باشا التركي”، سام مرسي “ويجان أتليتك”، محمد عواد “الوحدة السعودي”، حسين الشحات “العين الإماراتي”.

واستبعد أجيري بذلك كلًّا من رمضان صبحي وعبدالله السعيد ومحمد عبدالشافي ومحمود عبدالرازق شيكابالا.

وفاز المنتخب المصري بسداسية نظيفة على النيجر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ضمن مباريات الجولة الثانية، وخسر الجولة الأولى أمام تونس.

وتضم المجموعة مصر وتونس والنيجر وسوازيلاند، وسيتأهل أول وثاني المجموعة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.