الفنان المصري محمود ياسين يعتزل التمثيل نهائيًا

أعلنت الفنانة المصرية، شهيرة، زوجة الفنان محمود ياسين، أن الأخير اعتزل التمثيل بشكل نهائي، مكتفيًا بالمسيرة التي قدمها طوال السنوات الماضية.

وقالت، في بيان صحفي، إن اعتزال زوجها جاء لأسباب صحية وعدم قدرته على المشاركة في أي أعمال فنية في الوقت الحالي، رافضة الكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لياسين.

وأوضحت شهيرة أن قراره لن يقتصر على الابتعاد عن الأعمال الفنية فقط، بل إنه لن يتواجد بالمهرجانات الفنية أيضًا، وكذلك التكريمات التي تقدم له، إذ سيمنعه العارض الصحي من التواجد.

وقدم محمود ياسين أكثر من 200 عمل فني بين الأفلام والمسلسلات والمسرحيات آخرها “جدو حبيبي” قبل 6 سنوات.