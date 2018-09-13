بالفيديو.. فلة الجزائرية تكشف سبب تراجعها عن اعتزال الفن (فيديو)

كشفت الفنانة فلة الجزائرية، سبب تراجعها عن اعتزال الفن وإصدارها مؤخرًا ألبوماً جديداً.

وقالت فلة في مقابلة مع برنامج “عرب وود” على قناة “روتانا مصرية”، إنها “عندما بكت على الهواء وأعلنت اعتزال الفن خلال استضافتها على قناة جزائرية، كان هدفها أن تطلق صرخة داخل بلادها، ولو كانت تعلم أنها ستتجاوز حدود الجزائر لما تحدثت لأنها لا تقبل أن يتدخل أحد في شؤون وطنها وأبنائه”.

ونفت ما تردد حول طردها من التلفزيون الرسمي الجزائري، مشيرة إلى أن مضيفة “شخص أو شخصين يحاربانها داخل الجزائر ويحاولان وضع التراب عليها ومنع ظهورها”.

ولفتت إلى أنها تستعد لتقديم أغنية مصرية جديدة بعنوان “مسألة كرامة” إلى جانب ألبوم خليجي يضم 9 أغنيات سعودية من ألحان أحمد عبده.