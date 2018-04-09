فلة الجزائرية تكشف أسباب اعتزالها الغناء (فيديو)

كشفت الفنانة فلة الجزائرية، عن الأسباب التي تقف وراء قرارها اعتزال الغناء.

وكانت فلة فاجأت جمهورها بقرار اعتزالها على قناة “النهار” الجزائرية الشهر الماضي، في لقاء لم تستطع أن تحبس دموعها خلاله، قائلة “تعبت كثيرًا ولا يوجد مناخ لدنيا مشجع، ولعل صرختي تكون بمثابة تغيير تستفيد منه الأجيال المقبلة”.

وبينت فلة عبر حسابها الرسمي على “انستغرام”، أنها “أعلنت اعتزالها بسبب ما عانته من تهميش وتجاهل من قبل الكثيرين في الجزائر“، مؤكدة أنها “تعرضت لحرب خلال السنوات الأخيرة، بجانب معاناتها من مشاكل صحية”، موضحة أنها “ستؤسس مشروعًا خاصًا بها”.

وجاء قرار اعتزال فلة، على الرغم من تحضيرها لألبوم جديد يضم أغاني من طراز رفيع، على حد وصفها.

وقبل وقت قصير من قرار الاعتزال، وجه وزير الثقافة الجزائري عز الدين مهيوبي، تحية خاصة لفلة، بالتزامن مع حصولها على جائزة “سعاد محمد”، في مهرجان “قديم وجديد” بدورته الثانية.

ونوه مهيوبي إلى أن “الجائزة تعد تأكيدًا على موهبة فلة الفنية، ومسارها المتميز في الوسط الإبداعي”.

وقدمت الفنانة فلة ابنة أحد أعمدة الأغنية البدوية عبدالحميد عبابسة، العديد من الأغاني التي تحمل اللون التراثي الجزائري المغربي، منها “تشكرات”، و”أهل المغنى”، و”ولا حتى ثانية”، و”كي اليوم”، و”تحدثت معاك يا قلبي”، و”يزيد الشوق”، إلى جانب عمل دويتو مع عدد من نجوم الطرب مثل: وليد توفيق وزين شاكر وعادل العراقي.