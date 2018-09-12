عقب فضيحة الهدية بالسعودية.. حليمة بولند: “حلو عن سماي” وتهدد برفع قضايا (فيديو)

خرجت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن هدوئها بعد التزامها الصمت عدة أيام، عقب فضيحة علبة هدايا العطور التي تلقتها، وتبين أن 3 أشخاص محتالين يقفون وراءها.

واكتفت “بولند” بعد بيان شرطة الرياض – الذي أعلنت فيه عن قبضها على 3 أشخاص (مواطن ووافدَين) وكانوا وراء عملية النصب على الإعلامية الكويتية – بشكرهم على جهودهم، وعلى نجاتها من أيدي “النصابين”.

ورغم ذلك، استمرت الحملة ضد “بولند” حيث تحول الغضب تجاهها إلى سخرية منها لتصديقها المحتالين واتهامها بأنها هي من أرسلت الهدية لنفسها، فيما اكتفت هي بالاستمرار بنشر الإعلانات من قلب العاصمة السعودية الرياض، قبل أن توثق ببضع صور رحلة عودتها إلى بلدها الكويت.

لكن يبدو أن الإعلامية الكويتية قرَّرت مواجهة الانتقادات والاتهامات التي طالتها، إذ قالت عبر حسابها الرسمي في “سناب شات”: “والله العظيم هاي الحسابات والكومنتات شي يضحك، الله يشفيكن، قال انا جبت الهدية لنفسي، يا حلوين ياشطار يا امامير، لو انا جبت الهدية لنفسي كنت الحين بالسجن مع المجرمين اللي قفطوهم، لان هذي سيادة وامن دولة مافيها لعب، تدرون ليش ما قاعدين تشوفون الامور بمنطقية وعقلانية، لان القانون يمشي على الجميع لان هذا امن وسيادة، لا انتم ما تنظرون للامور بالمنطق تحجبون عن عيونكم رؤية الحقيقة لان الغل والمرض للي بقلوبكم عاميكم، لانكم مشغولين بحليمة شلون راحت شلون جت، ياخي بهالوقت اللي مضيعينا علي انشغلوا بنفسكم سووا شي ينفعكم بالحياة”.

وانفعلت حليمة خلال حديثها، إذ تابعت: “حلو عن سماي.. حلو عن سماي، ما عندكم شي تسوو بالحياة غير حليمة وين راحت حليمة وين جت، سوو شي ينفعكم لنفسكم والعقد للي تطلعوها فيني انشغلوا بنفسكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وبكل انسان ظلمني وهاجمني بدون مبرر(..)”.

وألمحت في نهاية حديثها إلى أنها ستقوم برفع قضايا على كل من أساء لها وستتخذ الإجراءات القانونية كافة، مؤكدة أن “الموضوع زاد عن حده”.