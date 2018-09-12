إعلامية مصرية تدعو لضرب الرجال.. وسما المصري ترد (فيديو)

طالبت الإعلامية المصرية منى أبو شنب، صاحبة مبادرة تعدد الزوجات، الرجال المصريين بعدم الرضوخ للزوجة في حال عدم تنفيذ مطالبه، وأن يستخدم وسيلة الضرب في حالة عدم طاعة الأمر.

وقالت أبو شنب، خلال لقاء مع الإعلامية بثينة توكل، مقدمة برنامج “القاهرة اليوم”، إنه يوجد العديد من الزوجات الخائنات لأزواجهن، وبلغ عددهن 96% من الزوجات، كما أنهم يضربن أزواجهن، مشيرة إلى أن تلك العادات مرفوضة في مجتمعنا المصري، ولذلك على الزوج أن استخدام “الضرب” كعقاب للزوجة.

ومن ناحيتها، علقت الفنانة المصرية سما المصري، على مسألة ضرب الزوج لزوجته حال عدم طاعة الأمر، أنها ترفض تصريح “أبو شنب”، مشيرة إلى أنها ضد ضرب الرجل لزوجته.

وأضافت المصري، أن سيدات مصر ليست خائنات كما تقول صاحبة مبادرة تعدد الزوجات، وأن كلام “أبو شنب” عار من الصحة، وفي اتهام لجميع الأزواج والأمهات والفتيات المصريات، وستحاسب عليه.