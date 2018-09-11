بسبب ملكات الجمال.. سما المصري تهاجم تامر أمين من جديد

شنت الفنانة الاستعراضية سما المصري هجومًا حادًا على الإعلامي المصري تامر أمين عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”؛ بسبب ما ذكرته عن مشاركة الأخير في مسابقة ملكات الجمال بمدينة شرم الشيخ السياحية.

ونشرت سما صورة لتامر أمين وهو يتوسط أعضاء لجنة التحكيم، إلى جانب متسابقة من ضمن المتسابقات، وكتبت على صفحتها: “تامر أمين بعد ما قعد في بيتهم واترفد من قناه الحياة طلع شرم الشيخ يجاهد مع ملكات الجمال، مع أنه كان دائمًا بيشتم اللي بيعملوا المسابقات دي وبيقول عليهم ماتربوش”.

يذكر أن سما المصري وتامر أمين نشبت خلافات سابقة بينهما بسبب انتقاد الأخير لحضور الراقصة الاستعراضية إحدى دورات مهرجان القاهرة السينمائي، الأمر الذي دفعها إلى مقابلته وقتها بالهجوم، فقالت نصًا: “تامر يهاجمني لأنه فشل في الحصول على ما كان يريد”.

وتحدثت سما أكثر من مرة في برامج فضائية عن تامر أمين، رافضة التعليق على صورته بعبارة: “مش عاوزة أتكلم في حاجات تخرب البيوت”.