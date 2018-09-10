بالفيديو والصور.. تتويج السمراء نيا فرانكلين أول ملكة جمال لأمريكا بدون عرض البكيني

فازت مغنية الأوبرا السمراء نيا فرانكلين بلقب ملكة جمال أمريكا 2019، في حفل اختتم قبل ساعات في أتلانتك سيتي نيوجيرسي الأمريكية، وسط انتقادات صحفية.

وهذه هي الدورة 92 لمسابقة ملكة جمال أمريكا، لكنها الأولى التي جرى فيها إلغاء فقرة عروض البكيني تحت ضغط منظمات المجتمع المدني، التي ترى في عروض البكيني امتهانًا لمفهوم الجمال النسائي، في الوقت الذي يفترض أن تركز فيه معايير الجمال على الثقافة والتفكير واستقلالية الشخصية، وليس على الأجساد والمفاتن، حسب قناعات رئاسة اللجنة التنظيمية.

“فرانكلين” التي تحمل شهادة الماجستير في الموسيقى، وتعمل في مركز “لينكلون” للتربية، قالت إن الموسيقى هي التي قادتها لاكتشاف هويتها. علمًا بأنها ستتقاضى خلال عامها على عرش الجمال راتبًا ومكافآت بالملايين، بالإضافة لعقود عمل ترويجية وإعلامية.

فريق التحكيم في المسابقة ضم: ليلى علي، بوبي بونز، راندي جاكسون، جيسي ديركر، سوليدار بريان وكارني ويلسون.

وكان الرئيس السابق لفريق التحكيم سام هاسكل، اضطر للاستقالة؛ بعد تكاثر الشبهات والاتهامات ضده بالتحرش، وباستخدام الألفاظ النابية تجاه المتسابقات.

الحملة الصحفية بسبب لونها أو لإلغاء فقرة البكيني؟

صحيفة “يو اس توداي”، وصفت ملكة الجمال السمراء بأنها “حطام القطار”، أما شبكة “أن بي سي” التلفزيونية، وفي تغطيتها للمناسبة، فقد توسعت بإعطاء الشواهد والمبررات التي أرادت فيها القول بأن نيا فرانكلين لا تستحق الجائزة، وأن مسابقة ملكة جمال أمريكا ما عادت تستحق تعب الرحلة لمشاهدتها، وهو تقييم أثار ردود فعل غاضبة، انحازت لفكرة إلغاء فقرة البكيني والتركيز على الثقافة.