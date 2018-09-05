للمرة الأولى.. محجبة تشارك في نهائي ملكة جمال إنجلترا (صورة)

المصدر: أ ف ب

شاركت الشابة المحجبة سارة افتخار، وهي طالبة في الحقوق، بمسابقة ملكة جمال إنجلترا مساء الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها فتاة محجبة في هذه المسابقة.

وسبق لافتخار أن فازت بلقب ملكة جمال منطقة هادرزفيلد في شمال إنجلترا، وهي تعمل خبيرة ماكياج وغالبًا ما تبث صورًا لها مرتدية ملابس باكستانية تقليدية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق فرانس برس.

وفازت الشابة أليشا كويي البالغة 18 عامًا بالمسابقة، منافسة 49 مشتركة آخرى، وتشارك الفائزة بعرش الجمال الإنجليزي في مسابقة ملكة جمال العالم في سانيا في الصين في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقالت الناطقة باسم المسابقة إنجي بيسلي، في تصريح أوردته صحيفة “ديلي ميل”: “هذا يثبت أن مسابقة ملكة جمال إنجلترا تمثل إنجلترا اليوم”.

وقالت افتخار لهيئة “بي بي سي”: “قد أكون أول مشاركة محجبة؛ لكني كسائر الشابات الأخريات، وإن أردت أن أتحجب وأرتدي ملابس محتشمة يجب ألا يشكل ذلك موضوع نقاش. أنا مثل المشاركات الأخريات”.