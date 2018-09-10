بدء محاكمة امرأتين ورجل بقضية تصوير فيلم إباحي تونسي يحمل اسم مريم بن مامي

بدأت المحكمة في تونس، اليوم الاثنين، النظر في قضية 3 متهمين (امرأتين ورجل) في قضية تصوير فيلم إباحي، زج باسم الفنانة مريم بن مامي فيه.

وكانت الممثلة التونسية مريم بن مامي قد تمسكت بموقفها في مقاضاة مخرجة الفيلم، بعد نفيها علمها بتفاصيله قبل مشاركتها فيه.

وكشفت “بن مامي” خلال لقائها مع برنامج إذاعة “ميوزييك” المحلية في تونس، أن المخرجة تراجعت عن أقوالها السابقة في التحقيقات، بعد أن كذبت وقالت إنها (أي بن مامي) اطلعت على سيناريو الفيلم ووافقت عليه.

وأضافت “بن مامي” أن اسم شركة الإنتاج المصرية “السبكي” ورد أيضًا في محضر الشرطة، وأنها قرأت اسم الشركة على السيناريو، لافتة إلى أن المخرجة قالت لها إنها دفعت على الفيلم ألفي دينار تونسي.

وحاول زوج المخرجة، في مداخلة مع البرنامج أثناء حديث الفنانة التونسية عن مقاضاة زوجته، بيان أن زوجته لا تزال شابة وفي بداية طريقها، وكانت غلطتها بأنها لم تقم بالحصول على التراخيص اللازمة والفيلم يحتوي مشاهد جريئة وليست إباحية، على حد تعبيره.

وأوضح أن الفيلم انتشر ليوم واحد ثم تم حذفه، الأمر الذي لفت انتباه الجهات الأمنية إليه، والتي قامت بإيقاف زوجته والممثلين المشاركين فيه، متابعًا “يجب مراعاة حسن نيتها وأنها تفتقر للخبرة ولم تقصد الإساءة لأيّ شخص”. نافيا أن يكون الفيلم إباحيًا، مبينًا أن الجهات الأمنية سحبته لورود لقطات جريئة. فيما أكد أن أموال الفيلم خاصة وليس من شركة أجنبية.

وفي معرض حديثه، رفض زوج المخرجة الكشف إن كانت شركة “السبكي” المصرية هي من قامت بإنتاج الفيلم، وإن تم تصويره في منزله بالفعل، وطلب من الممثلة أن تسحب قضيتها ضد زوجته، “وأن لا تساهم في القضاء على مستقبل شابة أخطأت وهي في حالة نفسية صعبة”.

وكانت الفنانة التونسية خرجت عن صمتها عقب تداول مقطع فيديو لها من فيلم إباحي، مؤكدة أن 4 شبان صعدوا إلى غرفتها في فندق لإقناعها بتصوير فيلم وثائقي عن السياحة التونسية، وهو ما وافقت عليه، لتفاجأ لاحقًا بانتشار فيلم “إباحي” تظهر فيه.

وقالت بن مامي إنّها “لم تستطع مشاهدة النسخة الكاملة للفيلم، لكنها ظهرت في الومضة الدعائية التي تضمنت مقاطع لرجل وامرأة عاريين يستحمان، ومقطعًا آخر لامرأتين على السرير، ثم يرفقون صورتي في النهاية مع عبارة قريًبا”.

وكان زوج مخرجة الفيلم، قال سابقًا أن زوجته التقت الفنانة واطلعت على مختلف جوانب الفيلم ووافقت عليه، وهي ذات التصريحات التي تراجعت عنها زوجته في التحقيق، على حد قول الفنانة بن مامي.