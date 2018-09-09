أغضبت السعوديات.. حليمة بولند تواجه عاصفة انتقادات بسبب هدية “عبدالصمد القرشي”

أثارت هدية قيّمة تلقتها النجمة الكويتية حليمة بولند، خلال تواجدها في العاصمة السعودية الرياض، واحتوت على عبارات تصف بقية النساء بأنهن جواري عندها، غضب نساء المملكة.

وانهالت الانتقادات على النجمة الكويتية فور نشرها مجموعة من الهدايا التي تلقتها خلال تواجدها في الرياض، لكن ما أثار غضب النساء السعوديات هدية تبلغ قيمتها 3 ملايين ريال، وكتب داخلها عبارة “حليمة عبدالجليل بولند، أجمل جميلات الكون تحت رجلك جارية”.

وشهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عدة تغريدات تنتقد العبارة المرافقة للهدية التي تلقتها بولند، فيما تصدّر الوسم #عبدالصمد_القرشي_يسيئ_للإناث”، قائمة الأعلى تداولًا في السعودية.

لكن شركة “عبدالصمد القرشي” السعودية للعطور تبرأت، من أن تكون قد أهدت بولند الهدية المثيرة للجدل، وذلك عقب سريان اعتقاد بأنها (الشركة) قامت بتقديم الهدية للنجمة الكويتية بهدف الترويج لمنتجاتها.

وفي غضون ذلك، لم تكشف الشركة الخاصة عن هوية المرسل، وما إذا كانت قيمة الهدية 3 ملايين ريال بالفعل كما ادعت حليمة في الفيديو الذي ظهرت فيها برفقة موظفين جلبوا الهدية إلى مقر إقامتها في أحد فنادق الرياض.

وتباينت تغريدات السعوديين والسعوديات، حول الهدية التي تلقتها بولند بين منتقد للعبارة التي أرفقت معها، وبين مشكك بقيمة الهدية، وهي 3 ملايين ريال.

ولم تعلق بولند في بداية الأمر على الجدل الذي ثار حول حقيقة هديتها، وهوية من أرسلها، وما إذا كانت في إطار عقد إعلاني ضمن الإعلانات التي تروج لها الشابة الكويتية باستمرار عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكنها عادت وقالت عبر حسابها في موقع “سناب شات” إنها لا تعرف مرسل الهدية بالفعل، وأقسمت بالله على ذلك، لتزيد من الجدل حول الهدية الثمينة.

— نايفكو NAIF (@naifco) ٩ سبتمبر ٢٠١٨