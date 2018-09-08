نادين الراسي تغلق حساباتها بمواقع التواصل

أغلقت الممثلة اللبنانية نادين الراسي حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بُعيد إعلانها اعتزال الفن؛ على وقع أزمة عائلية عاصفة تخللها تبادل للاتهامات بينها ونجلها.

وكانت الراسي قد أعلنت اعتزالها الفن، بعد أن قالت إنها تعرضت للضرب والسحل على يد أحد أبنائها؛ بعد اندلاع خلافات بينهما.

وقدم مقربون من الفنانة الراسي، في وقت سابق، نصيحة لها، تفيد بضرورة ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وألغت الراسي حسابها على “تويتر”؛ بعد أن كتبت: “شكرًا لكلّ محبّ وكلّ من دعم مسيرتي الفنّيّة وكلّ من استفزّني لأقدِّم الأفضل.. الآن حان وقت الوداع”.

غير أن حسابها على موقع “إنستغرام” مازال موجودًا، لكنه تحول إلى “حساب مغلق”، بعد أن أزالت صورتها الرئيسية من الحساب.