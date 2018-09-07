فيلم جديد يكشف أسرار آخر 10 سنوات من حياة السندريلا سعاد حسني

كشفت السيدة نادية يسري، الصديقة المقربة للفنانة الراحلة سعاد حسني، عن مفاجأة تعد لها حاليًا، وذلك عقب قدومها من لندن في زيارة إلى مصر.

وقالت نادية، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، إنها تواصل حاليًا وضع قصة فيلم جديد بعنوان “وجوه”، من إنتاج رجل الأعمال العراقي كاظم حسين.

وأوضحت صديقة “السندريلا”: “هذا الفيلم سيتناول آخر 10 سنوات من حياة الراحلة سعاد حسني”. مضيفة أنها “تسعى لهذا الفيلم منذ وفاة سعاد حسني؛ بسبب كثرة الأخبار المغلوطة عنها، فالبعض يقول إنها قُتلت وآخرون اتهموها شخصيًا بقتلها”.

وأشارت إلى أن “كل هذه الأخبار المغلوطة تقتلها وتعذبها بشدة، وأنها لن تسمح باستمرار هذه الأكاذيب، وهذا ما ستكشفه أحداث الفيلم”.

واختتمت: “هناك العديد من الأسرار عن سعاد حسني لن أكشفها إلا من خلال هذا الفيلم”.

يذكر أن وفاة الفنانة سعاد حسني، في عام 2001، قد أثارت جدلًا واسعًا في الوطن العربي، حيث تناولت وسائل الإعلام أكثر من رواية بشأن رحيلها، فقيل إنها انتحرت بسبب فقدانها جمالها ودخولها في حالة اكتئاب وعدم وجود أموال معها، بينما ادّعى آخرون مقتلها.