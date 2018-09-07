الفنانة السعودية حلا نوره تعلن انفصالها عن زوجها (فيديو)

أعلنت الفنانة السعودية حلا نوره انفصالها عن زوجها أثناء ردها على سؤال أحد متابعيها عبر فيديو مباشر لها عبر تطبيق “الاستوري” الخاص بحسابها الرسمي على موقع “انستغرام”.

وأعربت حلا عن غضبها الشديد من تكرار سؤالها عما إذا كانت متزوجة وعندها أولاد أم لا، وهو ما اتضح من خلال ردها على متابعة لها، قائلة :”وانتي هتستفيدي ايه لما تعرفي..جواكي نار عايزة تعرفي”.

وأضافت:” كفاية بقى تسألوني الأسئلة الشخصية ديه..هريحكم انا فعلا انفصلت مو لابسة ذبلة”.

وبينت أن عمرها الحالي هو 21 عامًا، وطولها يبلغ 157 سم.

وسبق أن ردت الفنانة السعودية حلا نورة، على اتهامات متابعيها لها بتقليد الإعلامية الكويتية حليمة بولند، مشددة على أنها “من عشاقها ومتابعيها لكن لا تشبهها ولا تقلدها أبدًا”.