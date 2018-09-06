إلهام الفضالة تعلّق على أزمة أمل عباس (فيديو)

عبّرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن استيائها من الفيديو الذي نُشر مؤخرًا لمواطنتها الفنانة أمل عباس.

ونشرت إلهام فيديو عبر حسابها الخاص على “سناب شات”، قالت فيه إنها “لا تنتقد أمل عباس بل على العكس فهي تتمنى لها الشفاء”، ولكنها مستاءة من الشخص الذي قام بتصويرها ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان نشرت رسالة من الفنانة أمل عباس إلى جمهورها، تطلب فيها مساعدتهم ماديًا، حتى تتمكن من إجراء عملية قسطرة في القلب.

لكنّ الفضالة أشارت إلى أن الفنانين يعتادون على مساعدة بعضهم البعض دون معرفة أحد، لافتة أيضًا إلى أن “الفيديو لم يُنشر في مكانه الصحيح، بل كان من الواجب أن يصل للفنانين أو يتم إرساله للفنان طارق العلي عضو نقابة الفنانين الكويتيين وهو سيقوم بالتصرف في الأمر بسرية تامة”.

وقالت الفنانة الكويتية: إن الفيديو تسبب في أذى للفنانين قبل الجمهور، الذين شاركوا بتعليقات تهاجم الفنانين لعدم مساعدتهم أمل عباس، دون معرفتهم بحقيقة الأمور.

وأوضحت أن الأعمال الخيرية التي يقوم بها الفنانون تعتبر خاصة بهم ولا يجوز تصويرها ونشرها أو معرفة أحد بها، متمنية الشفاء العاجل لأمل عباس واهتمام الجهات المعنية والفنانين بأمرها.