الفنانة الكويتية أمل عباس تناشد جمهورها مساعدتها لدفع تكاليف علاجها (فيديو)

امل عباس تناشد جمهورها بعدم تخليهم عنها في محنة مرضها وحاجتها للمال من اجل علاجها مناشده ووقفه انسانيه ولفته لرد جميل بعض ما قدمت لنا واثرت الساحه الكويتيه والخليجيه باعمالها القديره طول السنوات الي دخلت قلوبنا فيها واليوم راح نوقف معاها ونتمنى هذي الرساله ما توقف وتوصل لجميع محبين وجمهور وكل قلب حي يحمل الانسانيه . *بمساعده الفنانه القديره : #أمل_عباس* *تحتاج لعمليه صمام القلب وتكاليف العمليه* *7 الاف دينار كويتي .* فنتمنى اي شخص حاب يتبرع ولو بمبلغ بسيط ان يتواصل مع ام محمد مباشره . الفنانه : #امل_عباس +96599549951 #مي #مي_العيدان#جمال_النجاده #جمعة_مباركة #جمعه_مباركه #فنون #جواهر #صباح_الحب #صديقتي #صبغات_شعر #اكسبلور_فولو #اكسبلور#فنون #فن#كشف #كشف_حساب #العراق#الكويت#العراق