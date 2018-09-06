الفنانة الكويتية أمل عباس تناشد جمهورها مساعدتها لدفع تكاليف علاجها (فيديو)

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، رسالة من مواطنتها الفنانة أمل عباس إلى جمهورها، تطلب فيها مساعدتهم ماديًا، حتى تتمكن من إجراء عملية قسطرة في القلب.
وقالت أمل في مقطع فيديو نشرته العيدان عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”: “أطالب جمهوري بأن يقف وقفة سولي قسطرة عشان الكبد.. والحين مطلوب مني قسطرة عشان القلب ومطلوب مني مبلغ مو قادرة أدفعه”.
وتابعت حديثها وهي تبكي: “جمهوري الكريم تكفون لاتقصرون معي.. أنا لكم ومنكم وبنيتكم لا تقصرون معي تكفون.. طلبتكم ما إلي غير الله وأنتم”.
من جانبها، علقت مي العيدان على الفيديو قائلة: “مناشدة ووقفة إنسانية ولفتة لرد جميل بعض ما قدمت لنا وأثرت الساحة الكويتية والخليجية بأعمالها القديرة طول السنوات اللي دخلت قلوبنا فيها واليوم راح نوقف معاها”.
واستطردت: “نتمنى هذه الرسالة ما توقف وتوصل لجميع المحبين والجمهور وكل قلب حي يحمل الإنسانية.. بمساعدة الفنانة القديرة أمل عباس تحتاج لعملية صمام القلب”.
وأردفت: “تكاليف العملية 7 آلاف دينار كويتي.. نتمنى أي شخص حاب يتبرع ولو بمبلغ بسيط أن يتواصل مع أم محمد مباشرة الفنانة أمل عباس”.
View this post on Instagram
امل عباس تناشد جمهورها بعدم تخليهم عنها في محنة مرضها وحاجتها للمال من اجل علاجها مناشده ووقفه انسانيه ولفته لرد جميل بعض ما قدمت لنا واثرت الساحه الكويتيه والخليجيه باعمالها القديره طول السنوات الي دخلت قلوبنا فيها واليوم راح نوقف معاها ونتمنى هذي الرساله ما توقف وتوصل لجميع محبين وجمهور وكل قلب حي يحمل الانسانيه . *بمساعده الفنانه القديره : #أمل_عباس* *تحتاج لعمليه صمام القلب وتكاليف العمليه* *7 الاف دينار كويتي .* فنتمنى اي شخص حاب يتبرع ولو بمبلغ بسيط ان يتواصل مع ام محمد مباشره . الفنانه : #امل_عباس +96599549951 #مي #مي_العيدان#جمال_النجاده #جمعة_مباركة #جمعه_مباركه #فنون #جواهر #صباح_الحب #صديقتي #صبغات_شعر #اكسبلور_فولو #اكسبلور#فنون #فن#كشف #كشف_حساب #العراق#الكويت#العراق