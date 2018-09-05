مصر.. تأييد حبس تامر عبدالمنعم 3 سنوات بقضية محمد فؤاد

أيدت محكمة مصرية مساء الأربعاء حكمًا سابقًا، بحبس الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم 3 سنوات، في قضية إصدار شيك بدون رصيد لصالح الفنان والمطرب محمد فؤاد.

وجاء حكم محكمة مستأنف الدقي بالقاهرة، بعد جولة في المحاكم بين محمد فؤاد، وتامر عبدالمنعم، بناء على بلاغ تقدم به فؤاد منذ فترة ضد تامر محمد عبدالمنعم.

وفي عام 2017 تقدّم الفنان محمد فؤاد ببلاغ ضد زميله تامر عبدالمنعم يتهمه بالتهرب من سداد شيك بقيمة 2.15 مليون جنيه (قرابة 117 ألف دولار) حيث حرر عبدالمنعم الشيك في يونيو/ حزيران الماضي قبل أن يرفض البنك صرفه لعدم وجود رصيد.

وأضاف البلاغ، أن عبدالمنعم اتفق مع فؤاد على أن يقوم بتمثيل مسلسل، وتم تحرير عقد اتفاق مقابل 9 ملايين جنيه تدفع له بموجب شيكات، لكن بعد فترة تم إيقاف العمل الفني المتفق عليه.