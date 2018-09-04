الكويت ترفض استقبال الممثل الأمريكي إيدي غريفين

تجاوبت وزارة الداخلية في الكويت مع مناشدات نيابية وشعبية طالبت في وقت سابق بمنع زيارة الفنان الأمريكي الساخر إيدي غريفين للدولة، على خلفية سخريته وإساءته الدائمة للأديان والإسلام، وذلك عقب الإعلان عن استضافته في حفل لتقديم فقرات “ستاند أب كوميدي” في البلاد.

وقال مدير مركز “تعزيز الوسطية” في وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله مطير الشريكة لصحيفة “الراي” المحلية، إن “استقطاب مثل هؤلاء ممن يسخرون من الديانات والثقافات لن يفيد الكويت ولا الشعب الكويتي شيئًا، وإنما سيُحدث بلبلة”، مشيرًا إلى أنه “حتى لو كان هناك داعية إسلامي يُسبّب المشاكل فأنا أطالبُ بمنع استضافته”.

وكانت دعوة الممثل الأمريكي قد أثارت استياء واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شدد الناشطون عبر هاشتاغ #لا_لدخول_الملحد_جريفين_الكويت في “تويتر”، على ضرورة منعه من دخول الكويت.

وتواصل عدد من النواب مع وزير الداخلية لإطلاعه على مطالبهم، حيث سبق وقال النائب خالد المونس: “تم التواصل مع الأخ معالي وزير الداخلية رغم فارق الوقت والمتواجد حاليًا في الولايات المتحدة، ووعدنا خيرًا بعدم استقبال أي ملحد يسيء للعقيدة الإسلامية بأي صورة من صورالاستهزاء، عقيدتنا خط أحمر لا نقبل المساس بها”.

يذكر أن أسعار تذاكر الكوميدي الأمريكي في الكويت تراوحت بين 15 و50 دينارًا، وكانت مقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.