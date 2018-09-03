عمال بالكويت يسرقون الماء من وزارة الكهرباء والمياه

ضبطت الجهات الأمنية في دولة الكويت مجموعة عمال تضم مصرييْن وسوريًا وأفغانيًا، أقدموا على سرقة المياه من خط رئيسي تحت الأرض يعود لوزارة الكهرباء والمياه في منطقة الشويخ الصناعية، حيث تبين أنهم قاموا بتركيب مضخات ومعدات تم توصيلها بشكل مباشر على خط الوزارة.

وكشف مصدر مطلع لصحيفة “الراي” المحلية، أنه ولدى قيام فريق الضبطية التابع لوزارة الكهرباء والمياه بجولة قبل أيام في منطقة الشويخ، أبصر أعضاؤه وافدًا ملامحه آسيوية يقوم بالحفر في الأرض في إحدى القسائم الصناعية، الأمر الذي أثار الشبهات حوله فتمت مراقبته حتى لمحوا خرطوم مياه مرتبطًا بشكل مباشر بمضخة، فداهموا المكان وتبين أن 4 أشخاص يديرونه قاموا بالحفر في الأرض حتى وصلوا إلى خط المياه الرئيسي الخاص بالوزارة والذي يغذي المنطقة، حيث قاموا بتركيب المضخة الخاصة بهم وعملوا ربطًا مباشرًا مع الخط الرئيسي وتمكنوا من سحب المياه بطريقة غير مشروعة.

وأوضح المصدر أنه تم إبلاغ عمليات الداخلية،، حيث وصلت دورية وألقت القبض على الأشخاص الأربعة، وتبين أنهم مصريان وسوري وأفغاني، أحيلوا جميعهم إلى الجهات المختصة.

وأضاف المصدر: “بعد معاينة المكان، اتضح أن الوافدين الأربعة حفروا الموقع فوق الخط الرئيسي للمياه وأتلفوه وتمكنوا من سحب المياه بواسطة مضخة تم تركيبها بطريقة غير قانونية، وذلك لتغذية مشروع قيد الإنشاء داخل القسيمة ذاتها”.

وأكد أنه تم تحرير محضر ضبط ومخالفة بحق مالك القسيمة والأشخاص الأربعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما تم قطع المياه عن الخط الذي تمت سرقته.