للمرة الأولى.. تامر حسني يتحدث عن منافسته مع محمد رمضان

علق الفنان المصري تامر حسني لأول مرة على الشد والجذب الذي حدث خلال عيد الأضحى الماضي بسبب منافسة فيلمه “البدلة” مع “الديزل” للفنان محمد رمضان على الإيرادات.

وقال تامر إنه لا يهتم بفكرة المنافسة إطلاقًا، لأن كل نجم له جمهوره ومن حقه أن يحلم بالنجاح، ولكن وفقًا لمجهوده والأفكار التي يقدمها، موضحًا أن عدم تحقيق أي فنان للنجاح المطلوب في عمل معين لا يعني أنه سيء ولكن قد يكون لم يحالفه الحظ في تقديم فكرة ترضي الجمهور.

وشدد حسني – في لقاء ببرنامج “إم بي سي تريندج”- على أن لا أحد ينجح وحده دون فريق عمل، موضحًا أن كل العاملين بفيلم “البدلة” جمعتهم حالة حب ساعدتهم على النجاح وإسعاد الناس.

ومن جانب آخر، كشف نجم الجيل حقيقة عمل جزء ثان من فيلم “البدلة”، موضحًا أنه أثناء تصويره للفيلم شعر أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا وسيطالب الجمهور بجزء جديد، لذا ترك النهاية مفتوحة.

وأضاف: “لن يتم تصوير جزء جديد إلا بعد التحقق من رد فعل الجمهور”.

يذكر أن محمد رمضان تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد وليد منصور منتج فيلم “البدلة”، يتهمه فيه بالسب والقذف في عدة تصريحات وتدوينات له على السوشيال ميديا.