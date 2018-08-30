هل حاولت سما المصري الوقيعة بين محمد رمضان وتامر حسني؟

علقت الفنانة والراقصة الاستعراضية المثيرة للجدل سما المصري على فيلم الفنان تامر حسني الجديد “البدلة”، الذي يعرض في دور السينما، منذ عيد الأضحى معتبرة أنه “الأفضل”.

ونشرت سما المصري عبر حساب منسوب لها في موقع “إنستغرام” صورة لها إلى جوار لوحة دعائية للفيلم في إحدى دور السينما التي ارتادتها المصري مؤخرًا.

وأرفقت سما الصورة بتعليق قالت فيه: “أحلى فيلم شفته بجد هو فيلم تامر حسني (( البدله )) هتضحكوا من قلبكم…تامر حسني فعلا هو (( نمبر وان ))….برافو بجد والف مبروك “.

ورأى ناشطون عبر مواقع التواصل، أن سما المصري انضمت للفنانين الذين يهاجمون الفنان المنافس محمد رمضان، من خلال إشارتها إلى لقب “نمبر ون” الذي أطلقه الأخير على نفسه.

يذكر أن سما المصري قالت في مداخلات تلفزيونية مؤخرًا إن تصرفات محمد رمضان غير مقبولة؛ لأنه يتعالى على الناس وأغنياته يتباهى فيها بما يملكه من سيارات وحيوانات وعقارات وغيرها.