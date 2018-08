هل حاولت سما المصري الوقيعة بين محمد رمضان وتامر حسني؟

احلي فيلم شفته بجد هو فيلم تامر حسني (( البدله )) هتضحكوا من قلبكم…تامر حسني فعلا هو (( نمبر وان ))….برافو بجد والف مبروك????????????????????????

