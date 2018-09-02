أحلام تستجيب لدعوة حفل زفاف نجمة “آراب أيدول” مي حلمي

لبت الفنانة الإماراتية أحلام، دعوة الإعلامية المصرية مي حلمي، لحضور حفل زفافها على المطرب الشاب محمد رشاد، نجم برنامج اكتشاف المواهب “آراب أيدول”.

وكانت مي حلمي قد أصرت على دعوة أحلام عبر حسابها الشخصي على “تويتر”، لتتفاجأ برد النجمة الإماراتية عليها، قائلة: “يا حياتي ألف مبروك آسفة تو انتبه للمسجات، آمريني حبيبتي متى زواجك ربي يبارك لك يارب ويتمم عليك”.

لتعبر مي عن فرحتها برد “الملكة” واستجابتها لطلبها قائلة: “يا ناس ردت يا ناس وهتيجي، العروسه بتفرح، أنا بحبك من قلبي أنا بموت فيكي من سمات الملكات التواضع بحبك أحلام، آخر شهر ٩ هموت من الفرحة تيجي وتنورينا”.

وكان محمد رشاد قد دعا أحلام لحفل زفافه منذ عدة أيام، قائلاً: “بتحبك يا ملكة وأنا كمان بحبك من أيامarabidol، ومش هتعمل الفرح لو محضرتيش طب ينفع كدا؟”.

يذكر أن محمد رشاد نال شهرته بعد مشاركته في النسخة الثالثة من برنامج “آراب أيدول”، وكانت أحلام ضمن أعضاء لجنة التحكيم حينها، وقد غادر النجم الشاب المسابقة، قبل الحلقة النهائية.