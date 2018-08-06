أحلام تتعرض لحملة تشويه قطرية بسبب تركي آل الشيخ

تعرَّضت المطربة الإماراتية، أحلام الشامسي، لهجوم قاس من قبل قطريين، بسبب تهنئتها رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ، في عيد ميلاده.

وكان آل الشيخ كتب في حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر”، يوم السبت، تغريدة تشير إلى حلول عيد ميلاده، مبينًا: “اليوم أكملت 37 سنة”.

اليوم أكملت ٣٧ سنة ???????????? — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) August 3, 2018

وعلى غرار مهنئين كثر، هنأت أحلام “آل الشيخ”، وكتبت له مهنئة: “العمر كله يابو ناصر”، كما قامت بمشاركة تغريدة آل الشيخ في حسابها الرسمي على موقع “تويتر”.

ولكن ما لبثت أن تحولت خطوة أحلام العفوية إلى هجوم ضدها من قبل قطريين، الذين برروا هجومهم بأنها “خانتهم”، كونها هنأت رمزًا من الرموز المسيئة لقطر، على حد تعبيرهم.

ورغم اتخاذ المطربة الإماراتية موقفًا محايدًا خلال مقاطعة قطر من قبل بلدها الإمارات وكل من السعودية والبحرين ومصر، خاصة وأن زوجها هو القطري مبارك الهاجري، والذي رفضت أن تتخلى عنه بعد مقاطعة قطر، وغادرت الإمارات برفقته. لكن مع ذلك لم يشفع موقفها هذا في لجم القطريين عن مهاجمتها، منكرين ومتناسين موقفها معهم.

وعبر هاشتاغ #لا_تشرفنا_احلام_في_قطر في موقع “تويتر” شارك مغردون قطريون وخليجيون، بين مهاجم ومدافع عن المطربة الإماراتية.

وبعد تهنئة أحلام لتركي، بادر الإعلامي القطري علي المسلماني بانتقاد أحلام قائلاً: “الفنانة الكبيرة أحلام ( أم فاهد ) أحب أنبهك على أن المدعو بو ناصر الذي تهنئينه بعيد ميلاده سبق وأن كتب قصيدتين مسيئتين إلى دولة قطر التي تسكنين بها معززة مكرمة ويحمل جنسيتها زوجك الفاضل وأبناؤك المحترمون. وفي القصيدتين إساءة -أيضًا- لسمو الشيخ تميم والشيخ حمد بن خليفة ال ثاني بالاسم”.

الفنانة الكبيرة أحلام ( أم فاهد ) أحب أنبهك على أن المدعو بو ناصر الذي تهنئينه بعيد ميلاده سبق وأن كتب قصيدتين مسيئتين إلى دولة قطر التي تسكنين بها معززة مكرمة ويحمل جنسيتها زوجك الفاضل وأبنائك المحترمين. وفي القصيدتين إساءة أيضا لسمو الشيخ تميم والشيخ حمد بن خليفة ال ثاني بالاسم — علي المسلماني (@AliAlmslmani) August 5, 2018

وانتقدها مغرد يدعى “آل ثاني”: “ليتك حشمتي عمرك يا أم فاهد .. هذا كل تغريداته سب في القطريين وسب في ولي امر عيالك وزوجك .. عيب”.

ليتك حشمتي عمرك يا أم فاهد .. هذا كل تغريداته سب في القطريين وسب في ولي امر عيالك وزوجك .. عيب — Al-Thani ???????? (@K_althani_Qa) August 5, 2018

فيما سخر آخرون من انفعال قطريين على تهنئة بسيطة، وعلق مغرد يدعى “وطن”: “ههههههههه حيلكم بإمرأه غردت بتهنئه فعلا صغار جدا جدا جدا لا تستفزونها زياده ترا لو زعلت تحتل قطر بفرقتها بس”.

وانتقدت مغردة تدعى “مها” نكران الشعب القطري لموقف المطربة الإماراتية معهم، أحلام: “طلعت وتركت بلدها وأعمالها ورزقها عشانكم واخرتها تكتبون ماتشرفنا ؟!!!”.

واستهجن الكاتب الإماراتي محمد تقي التطاول على أحلام: “لا حشمه ولا كرامة من صعاليك #تنظيم_الحمدين التطاول على احلام وزوجها في هذا الوسم والسبب تركي ال الشيخ كل عام وانت الحب بو ناصر”.

لا حشمه ولا كرامة من صعاليك #تنظيم_الحمدين التطاول على احلام وزوجها في هذا الوسم والسبب تركي ال الشيخ كل عام وانت الحب بو ناصر ❤️ #لا_تشرفنا_احلام_في_قطر — Mohd Taqi (@MohdTaqi11) August 5, 2018

بدوره، سخر الإعلامي علي المولد من انفعال القطريين على أحلام بقوله: “شر البلية ما يضحك كل هذا علشان قالت كل عام وانت بخير بوناصر صارت #لا_تشرفنا_احلام_في_قطر لاو ( ترند) اجل لو قايله عيدك مبارك ياسعود القحطاني كان انحكم عليها مؤبد”.

شر البلية مايضحك كل هذا علشان قالت كل عام وانت بخير بوناصر صارت #لا_تشرفنا_احلام_في_قطر لاو ( ترند)اجل لو قايله عيدك مبارك ياسعود القحطاني كان انحكم عليها مؤبد ????@saudq1978 @Turki_alalshikh pic.twitter.com/6ID5cFFR89 — Ali Almowald (@ksa_harbi) August 6, 2018

ولم تعلق المطربة الإماراتية على هجوم القطريين عليها بسبب تهنئتها تركي آل الشيخ، مكتفية بتغريدة عبر حسابها في “تويتر” عقب تهنئتها له بدت كرد غير مباشر، كتبت فيها “راس قمة”. في دلالة ربما على أنها أكبر بكثير من كل اللغط الذي أثير.