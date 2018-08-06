هل تدخل تركي آل الشيخ في صفقة عموري لإقناعه بالانضمام لنادي الهلال بدلاً من النصر؟

نفى تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، تدخله لمساعدة ناد سعودي على حساب آخر في مسألة الصفقات بين الفرق.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: لا يمكن أن أتدخل في توجيه صفقة إلى جهة ما في أنديتنا المحلية، أي ناد يطلب مني المساعدة سأقوم بدوري الذي تمليه عليّ مسؤولياتي تجاه الجميع، لكن لن يكون أبداً على حساب ناد سعودي آخر”.

ودخل ناديا النصر والهلال في مفاوضات طويلة ومتشعبة خلال الأسبوع الجاري للتعاقد مع عمر عبدالرحمن “عموري”، نجم منتخب الإمارات ولاعب نادي العين.

وترددت أنباء عن تحول دفة اللاعب من التوقيع للنصر إلى نظيره الهلال بعد تدخل آل الشيخ.

لا يمكن أن أتدخل في توجيه صفقة إلى جهة ما في أنديتنا المحلية، أي ناد يطلب مني المساعدة سأقوم بدوري الذي تمليه علي مسئولياتي تجاه الجميع، لكن لن يكون أبداً على حساب ناد سعودي آخر. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) August 5, 2018

وكان غانم الهاجري، رئيس شركة نادي العين، أعلن خلال مباراة العين ووفاق سطيف الجزائري في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية، أن فريقه لا يمانع في إعارة عموري بعد تجديد عقده، مضيفًا أن اللاعب ستتم إعارته في حال تم تقديره وتقدير النادي ماديًّا.

يذكر أن عموري، ساهم في فوز نادي العين بلقب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي، بجانب قيادته للفريق العيناوي للفوز بلقب كأس رئيس دولة الإمارات في الموسم ذاته.

وحال لم يرحل عموري عن نادي العين، فإن اللاعب مرشح وبقوة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تُقام آخر العام الحالي في مدينة أبوظبي الإماراتية.

ومن المتوقع تألق اللاعب عموري مع منتخب الإمارات في بطولة كأس أمم آسيا والتي تُقام في شهر يناير المقبل في دولة الإمارات.

ويرغب عموري في قيادة منتخب الإمارات للفوز بالبطولة الآسيوية، بعد الفشل في التأهل لبطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

يذكر أن عموري لعب من قبل مع ناشئي نادي الهلال، قبل السفر لدولة الإمارات والتألق مع نادي العين.