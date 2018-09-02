سما المصري: حنان ترك ستخلع الحجاب قريبًا مثل حلا شيحة (فيديو)

قالت الفنانة الاستعراضية سما المصري، إن الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك، ستخلع الحجاب قريبًا؛ أسوة بما فعلته أخيرًا مواطنتها الفنانة حلا شيحة، التي أعلنت خلع الحجاب، ورغبتها في العودة للفن عن طريق تقديم أعمال فنية هادفة.

وشنت سما المصري، في مقطع فيديو لها، هجومًا حادًا على حلا شيحة، وكل الفنانات اللواتي قررن العودة للفن وخلع الحجاب بعد ارتدائه، واصفة إياهن بأنهن “دون مبدأ”، في الوقت الذي تحدثت فيه عن عدم اقتناعها بارتداء الحجاب، لكنها لم تغير مبادئها، على حد تعبيرها.

وأضافت: “كيف يقررن ارتداء الحجاب، ثم الحديث عن إغراء الشيطان لهن بدخول الفن، ثم العودة إليه مرة أخرى، هو الشيطان مش عيب لما يضحك عليكن كل شوية كده”.

وتابعت سما المصري: “أنا أعلن من الآن أن حنان ترك ستخلع الحجاب قريبًا، ولما ده يحصل هبقى أقول ليه خلعته، وإيه الأسباب اللي دعتني لإعلان هذا الأمر حاليًا”.

يذكر أن حنان ترك، فنانة مصرية قدمت الكثير من الأعمال الفنية، ولاقت قبولًا واسعًا لدى الرأي العام، ثم قررت الاعتزال في أغسطس عام 2012، وارتداء الحجاب.

وأثارت الفنانة حلا شيحة، في الآونة الأخيرة، حالة من الجدل؛ بعد إعلانها خلع الحجاب، ونشر صور جديدة لها على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ومساندة والدها لها على اتخاذ هذه الخطوة، واحترام رغبتها في ذلك.