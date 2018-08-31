مغنية أمريكية تلغي مشاركتها بمهرجان موسيقي في إسرائيل

ألغت المغنية الأمريكية لانا ديل ري، مساء الجمعة، مشاركتها بمهرجان في إسرائيل من المقرر تنظيمه في السابع من سبتمبر الحالي.

ومهرجان “ميتئور” الموسيقي، سيُنظَّم في الجليل الأعلى (شمال) لمدة ثلاثة أيام بدءًا من 6 سبتمبر، وسيتضمن 50 عرضًا يقدمها فنانون أجانب، و50 عرضًا غنائيًا إسرائيليًا، بحسب موقع المهرجان الإلكتروني.

وتلقت المغنية مؤخرًا رسائل احتجاج من منظمات متضامنة مع حقوق الفلسطينيين منها “الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل” (باكبي)، بسبب نيتها المشاركة في المهرجان الإسرائيلي، بحسب موقع “Pitchfork” الأمريكي.

وأوضح الموقع، أن المغنية الأمريكية ردَّت على الاحتجاج بالقول، إن مشاركتها لا تعني أنه موقف سياسي.

وكتبت ديل ري، في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”:”من المهم بالنسبة لي أن أغني في فلسطين وإسرائيل، وأن أتعامل مع المعجبين بشكل متساوٍ”.

وأضافت:”للأسف لا يمكننا تنظيم الزيارتين في وقت قصير، لذلك فإنني سأؤجل عرضي في مهرجان متيئور إلى وقت يكون فيه بإمكاننا ترتيب زيارة لكل من المعجبين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وبعد إعلان ديل ري، إلغاء مشاركتها بالمهرجان الغنائي الإسرائيلي، توجهت حملة “باكبي” بالشكر لها.

وكتبت الحملة عبر حسابها على “تويتر”:”شكرًا لكِ لانا ديل ري، على قرارك المبدئي بالانسحاب من مهرجان ميتئور الإسرائيلي”.

وأضافت:”الفلسطينيون يأملون أن يسمعوا غناءك عندما ينتهي الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي”.

من جانبها، علّقت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، على قرار المغنية، بالقول:”ديل ري، تفعلها مرة ثانية”، في إشارة لإلغائها حفلًا كان مقررًا لها في إسرائيل في 2014، لتزامنه آنذاك، مع الحرب التي شنتها الأخيرة على قطاع غزة (7 يوليو/ تموز- 26 أغسطس/ آب).

وديل ري، ليست الفنانة العالمية الأولى التي تتخذ مثل هذا القرار، ففي أبريل/ نيسان الماضي، قررت الممثلة الشهيرة ناتالي بورتمان، مقاطعة حفل في إسرائيل لتسليمها جائزة “Genesis”، التي تُعرف في إسرائيل بـ”نوبل اليهودي”، وتقدم سنويًا للشخصيات اليهودية المتميزة.

وكشفت رسالة إلكترونية بعثها مساعدو بورتمان، للمؤسسة الإسرائيلية التي كانت ستقدم لها الجائزة، أن الأحداث في قطاع غزة كان سبب رفضها الحضور إلى إسرائيل لاستلام الجائزة.