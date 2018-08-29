المخزونات الأمريكية وتراجع صادرات إيران تدفع أسعار النفط للارتفاع

صعدت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة اليوم الأربعاء، مع صعود خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع، بينما لامس الخام الأمريكي ذروته في ثلاثة أسابيع، بدعم من هبوط في المخزونات الأمريكية من النفط الخام والبنزين وتراجع شحنات الخام الإيراني، بينما تردع عقوبات أمريكية المشترين.

وقفزت عقود خام برنت 1.19 دولار، أو 1.4 في المئة، لتبلغ عند التسوية 77.14 دولار للبرميل، بعدما لامست 77.41 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ الحادي عشر من يوليو/ تموز الماضي.

وارتفع الخام الأمريكي 98 سنتًا أو 1.4 في المئة، ليبلغ عند التسوية 69.75 دولار للبرميل، مسجلًا أعلى مستوى منذ السابع من أغسطس /آب الجاري.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي متجاوزة توقعات محللين في استطلاع لرويترز، والتي أشارت إلى انخفاض قدره 686 ألف برميل.

وتراجع فارق الأسعار بين الخام الأمريكي وخام برنت قليلًا من أعلى مستوى له في أكثر من عشرة أسابيع والذي سجله يوم الثلاثاء.

وقال محللون، “إن أسعار النفط تلقت دعمًا من تلميحات إلى أن صادرات الخام الإيراني تهبط بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا في السابق”.

وتظهر بيانات أولية بشأن تدفقات التجارة، أن صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات في أغسطس/ آب الحالي من المنتظر أن تكون أقل من 70 مليون برميل للمرة الأولى منذ أبريل/ نيسان 2017.

ويقلص مشترون كثيرون طلبات شراء الخام من إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك، قبل بدء سريان عقوبات أمريكية تستهدف القطاع البترولي بإيران، في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.