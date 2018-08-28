استقرار أسعار النفط وسط إشارات متباينة بشأن الإمدادات

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في ظل الارتفاع التدريجي في إمدادات أوبك، بينما تلقت دعمًا من مخاطر محتملة على إنتاج آخرين مثل فنزويلا وأفريقيا وإيران.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، 76.21 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:42 بتوقيت غرينتش دون تغير يذكر عن سعر الإغلاق السابق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات، لتصل إلى 68.83 دولار للبرميل.

وقالت لجنة المراقبة التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن منتجي النفط المشاركين في اتفاق خفض الإمدادات، قلصوا الإنتاج في تموز/ يوليو الماضي بمقدار 9% فوق ما تعهدوا به.

وتضم مجموعة المشاركين في الاتفاق، روسيا غير العضو في أوبك.