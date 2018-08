مايكل جاكسون في كليب جديد بتقنية 3D‏ (فيديو)

أعلنت شركة IMAX لتقنيات العرض السينمائي المتطورة، عن إعادة ضبط وترميم الكليب الغنائي الخاص بأغنية Thriller للأسطورة الراحل مايكل جاكسون؛ بمناسبة عيد ميلاده الستين؛ كي يتم عرضها بتقنية ثلاثية الأبعاد، لمدة أسبوع كامل، بدءًا من 21 سبتمبر المقبل، في كل دور عرضها.

وتتمثل مدة الفيلم ثلاثي الأبعاد في ربع ساعة كاملة، والذي قد تم عرضه من قبل في مهرجان فينيسيا للأفلام القصيرة، وقد قام المخرج جون لانديس بتحويل نيجاتيف فيلم تقليدي 35 مم إلى نسخة رقمية ثلاثية الأبعاد، كما أن الصوتيات في الفيلم قد تم تطويرها؛ لتدعم العمل بتقنية Dolby Atmos فائقة التطور.

ويأتي ذلك قبيل عرض الفيلم الكامل، الذي يحكي قصة أحداث الأغنية كاملة، وهو يحمل اسم The House with a Clock in Its Walls.