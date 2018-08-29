لهذا السبب.. مايكل جاكسون يحقق أرباحًا مالية ضخمة بعد وفاته

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، أصبح يكسب دخلًا بعد وفاته أكثر مما كان عليه وهو على قيد الحياة.

وبحسب الصحيفة، فإن جاكسون حقق إجمالي أرباح من ممتلكاته بأكثر 900 مليون دولار، على الرغم من أن نجم البوب قال قبل أشهر قليلة من وفاته، إن ديونه تبلغ 500 مليون دولار.

وأوضحت أوراق المحكمة، أن إرث مايكل جاسكون وصل لـ74 مليون دولار في عام 2015 وحده، فيما أظهرت وثيقة مطوَّلة قُدمت بمحكمة في لوس أنجلوس، أن حقوق النشر من ألبومات جاكسون الغنائية بما في ذلك ألبوم Thriller، قد حققت أكثر من 2.4 مليون دولار في هذا العام.

وحققت شركة (Triumph International) التابعة لشركة جاكسون، أكبر قدر من المال، بحوالي 18.8 مليون دولار في الفترة نفسها، فيما يعتبر ألبوم Thriller الأكثر مبيعًا في التاريخ بما يزيد عن 113 مليون نسخة.

ونتيجة لذلك تم إنفاق 10.8 مليون دولار على منزل لأولاد جاكسون بالإضافة إلى أكثر من 85 ألف دولار على سيارة كاديلاك إسكاليد لفريقهم الأمني، فيما تم شراء سيارة من طراز “برينس” بقيمة 70 ألف دولار.

وحصلت والدة جاكسون، البالغة من العمر 88 عامًا، على مليون دولار لتغطية نفقاتها الصحية بالإضافة إلى أكثر من 250 ألف دولار لإدارة منزلها.

وكان جاكسون توفي عام 2009 عن عمر ناهز الـ 50، إثر تناول جرعة زائدة من البروبوفول المخدر.