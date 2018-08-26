الموت يغيب عبد الحسين السماوي شيخ الملحنين العراقيين (فيديو)

فجع الوسط الفني في العراق، اليوم الأحد، بنبأ رحيل شيخ المحلنين العراقيين الفنان عبد الحسين السماوي في أستراليا عن عمر يناهز 75 عامًا.

ونعى الشاعر العراقي عزيز الرسام المحلن عبد الحسين السماوي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال فيه “انتقل إلى رحمة الله صباح هذا اليوم الأحد الموافق 26 آب 2018 في أستراليا الملحن الكبير عبد الحسين السماوي”.

انتقل الى رحمة الله صباح هذا اليوم الموافق 26/08/2018 في استراليا .. الملحن الكبير عبد الحسين السماوي صاحب اجمل… Posted by ‎الشاعر عزيز الرسام‎ on Sunday, August 26, 2018

ووصف الشاعر عزيز الرسام الراحل بأنه”صاحب أجمل الألحان العراقية، كان إنسانًا طيبًا جدًا وصاحب خلق وأب فاضل وزوج مثالي وصادق مع أصدقائه”.

وعانى الفنان الراحل عبد الحسين من المرض خلال السنوات الأخيرة من عمره وكان يعاني من صعوبة بالنطق والحركة وأصيب بالشلل.

وكان الفنان الراحل قد بدأ حياته الفنية بالصدفة قبل أن يصبح فنانًا وملحنًا لأشهر المطربين العراقيين.

ويطلق على الراحل عبد الحسين السماوي الذي ولد في مدينة السماوة عام 1943 لقب “شيخ الملحنين العراقيين”، حيث أنجز أكثر من 200 لحن غناها مطربون من مختلف الأجيال العراقية، أبرزهم سعدي الحلي، ياس خضر، حميد منصور، فاضل عواد، فؤاد سالم، عبد الزهرة مناتي، سعدي البياتي وغيرهم، وأقام السماوي في سيدني ب‍أستراليا منذ العام 2002 حتى وفاته.