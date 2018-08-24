شاهد آخر ظهور للفنان الأردني ياسر المصري صباح يوم وفاته.. وماذا قال (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية على فيسبوك، الجمعة، آخر ظهور تلفزيوني للفنان الأردني الراحل ياسر المصري، الذي توفي ليل الخميس في حادث سير بمدينة الزرقاء.

وكان التلفزيون الأردني استضاف الفنان الراحل صباح الخميس في برنامج صباحات العيد، في بث حي ومباشر.

وفي بداية اللقاء وجهت مقدمة البرنامج سؤالا للفنان الراحل عن أهم العناصر التي يحاول التمسك بها للمحافظة على الحب الذي يكنه الجمهور له، فقال إن التوفيق يأتي بفضل الله ومن ثم محبة الناس، عندما تكسب محبة الناس فهم سيتناسون ما تقع به من هفوات فالكل معرض للخطأ والكمال لله.

وأضاف، إن القراءة الدائمة والاطلاع قبل تقديم الأدوار يسهمان في إثراء العمل، كاشفا أنه كثيرا ما يطرح الأسئلة على الكتاب والمخرجين، لتأطير الأدوار التي يؤديها وللتواصل مع روح الشخصية.

وعلق مقدما البرنامج على دور المصري الذي أدى خلاله شخصية هارون الرشيد، حيث ميز أغلب المتابعين شخصيته عن طريق صوته بسبب تغييرات المكياج.

وقال المصري إنه يجد نفسه في الأدوار التاريخية والبدوية، مؤكدا أن المشاهد الأردني والعربي ذواق وذكي، لذا على الممثل أن يحضر جيدا للدور الذي سيقوم بتأديته ويجمع كل المعلومات الخاصة به.

وأضاف المصري، إنه لا يبحث عن تأدية أدوار شخصيات معينة، وإنما يبحث عن العمل الهادف والذي يوصل رسالة هادفة.