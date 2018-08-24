ما قصة العمل الضخم الذي كان “ياسر المصري” يستعد للمشاركة في بطولته قبل رحيله (فيديو)

أعربت الفنانة لطيفة التونسية عن صدمتها إزاء وفاة الفنان الأردني ياسر المصري، مؤكّدة أنّ رحيله شكّل خسارة كبيرة، في وقت كان فيه الفنان الراحل يستعدّ فيه للمشاركة في بطولة عمل تاريخي ضخم كان سيصوّر في تونس.

وكتبت الفنانة التونسية لطيفة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي قائلة: “فعلًا صدمة.. كم كنت رائعًا، ومبدعًا، وفنانًا، ومحترمًا.. ألف رحمة على روحك”.

و أضافت:”كل التعازي لأهلك، وجمهورك، وللأردن الحبيب.. فقدانك خسارة كبيرة. إنا لله و إنا إليه راجعون”.

وشيّع آلاف الأردنيين، بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، جثمان الفنان الأردني ياسر المصري، الذي وافته المنية إثر حادث سير مفاجئ في وقت متأخر من يوم أمس الخميس.

وشارك في جنازة الفقيد عشرات من الفنانين الأردنيين، والإعلاميين، والصحفيين، الذين توافدوا لحضور تشييع الجنازة الذي انطلق من مسجد الفلاح في حي الزواهرة بمحافظة الزرقاء إلى مقبرة الهاشمية.

و في السياق، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تضمّن مقابلة مع التلفزيون الأردني ظهر فيها الفنان الأردني الراحل ياسر المصري، قبل ساعات من وفاته.

وخلال تلك المقابلة التلفزيونية كشف المصري عن عمل تاريخي ضخم كان بصدد المشاركة به في دور البطولة إلى جانب الفنان المصري الكبير خالد النبوي، تحت عنوان “بنو عثمان”.

وقال المصري إن العمل، سيتناول 400 سنة ماضية، مشيرًا إلى أن العمل من إنتاج عربي إيطالي، وسيتم تصويره في تونس.

ووجّه الفنان الأردني الراحل خلال المقابلة كلماته الأخيرة لوالدته، قائلًا: “أحب أصبّح على أمي وأقول لها كل عام وهي بخير”.

ولدى سؤال المذيع للفنان الراحل ياسر المصري عن الأدوار التي يطمح أن يؤديها، قال إن الطموح عالٍ، وهناك شخصيات كثيرة يرغب بأن يقوم بتأديتها، من أبرزها شخصية الصحابي حمزة بن عبدالمطلب، والقائد الليبي عمر المختار، وهناك حوارات مع منتجين وكتّاب، لكن الأمر يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، مؤكّدا أن هناك عملًا قادمًا اسمه “قلب الحر”، وهو عمل بدوي تاريخي جديد.