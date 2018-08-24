مشاري العوضي يكشف طلاقه من هند البلوشي منذ عامين

أكد المطرب الكويتي مشاري العوضي، صحة الأقاويل التي انتشرت مؤخرًا حول انفصاله عن زوجته الممثلة الكويتية هند البلوشي، معلنا طلاقهما بشكل رسمي.

وأعلن العوضي عبر حسابه بموقع “إنستغرام”، أن الطلاق تم قبل نحو عامين، وأنه لم يتحدث عن أسبابه رغبة في الحفاظ على خصوصية حياته الشخصية، وأنه لم يربطهما سوى الأطفال.

وكتب العوضي: “كثرة أسئلة الناس لي عن طلاقي من الفنانة هند البلوشي وكنت دايماً امتنع عن الإجابه لأن ما بي أحد يتدخل بحياتي الشخصية والعائلية. لكن اليوم راح أصرح رسمي بطلاقي من هند البلوشي علشان أخلي مسؤوليتي عن أي شي ممكن يمسني”.

وأضاف المطرب الكويتي: “وللعلم احنا منفصلين من قبل سنتين تقريباً ولا يربطني فيها إلا عيالي وبس – مافي نصيب والحمدلله على كل حال.. دخلنا بالمعروف وطلعنا بالمعروف.. وعسى الله يوفق الجميع”.

وتزوج مشاري العوضي بالفنانة هند البلوشي في عام 2012 وأنجب طفلين هما “عبير” و”جاسم”. وكانا يمتلكان شركة إنتاج فني ومسرحي ودعاية وإعلان باسم HM Magic World.