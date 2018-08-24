تشييع الفنان الأردني ياسر المصري (فيديو وصور)

شيع آلاف الأردنيين بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، جثمان الفنان الأردني ياسر المصري، الذي وافته المنية إثر حادث سير مفاجئ في وقت متأخر من يوم أمس الخميس.

وشارك في جنازة الفقيد عشرات الفنانيين الأردنيين والإعلاميين والصحفيين، الذين توافدوا لحضور تشييع الجنازة الذي انطلق من مسجد الفلاح في حي الزواهرة بمحافظة الزرقاء إلى مقبرة الهاشمية.

وتوفي المصري إثر حادث سير، أكدت التقارير أنه نتج عن تدهور “باص صغير” يعود لجار شقيق الفنان الراحل، إذ كان متعطلًا وحاول الأخير تشغيله ما أدى لتدهوره وارتطامه بجدار منزل، ما أدى إلى إصابة المصري ونقله إلى المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

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ولد المصري في 22 نوفمبر تشرين الثاني 1970، وحصل على بكالوريوس العلوم الموسيقية من الأكاديمية الأردنية للموسيقى.

بدأ مشواره الفني في سبعينيات القرن الماضي من باب المسرح، فقدم مسرحية (كلاكيت) بمهرجان مسرح الشباب الذي نظمته رابطة الفنانين الأردنيين.

نال شهرته من خلال المسلسل التلفزيوني البدوي (نمر بن عدوان)، ليشارك بعد ذلك في عشرات المسلسلات، مثل: (ذي قار) و(زمان الوصل) (ودعاة على أبواب جهنم) و(الفرداوي) و(الطوفان) و(رجال الحسم).

اتسع نطاق شهرته مع ذهابه إلى مصر، حيث شارك في فيلم (كف القمر) مع المخرج خالد يوسف، الذي عرض في 2011 والجزء الثاني من مسلسل (الجماعة) الذي جسد فيه دور الزعيم المصري جمال عبد الناصر.

نال جائزة الدولة التشجيعية عام 2009 مناصفة مع الممثل منذر رياحنة.