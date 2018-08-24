قبل ساعات من تشييع جنازته.. حزن يخيم على محبي الفنان الأردني ياسر المصري‎

حظي خبر وفاة الفنان الأردني ياسر المصري، ليلة أمس الخميس، إثر حادث سير، بتفاعل استثنائي محليًا وعربيًا، وأجمع كثيرون ممن عرفوه عن قرب على سيرته الحسنة ودماثة خلقه، فضلًا عن مكانته وموهبته الفنية.

وفي خطوة لافتة، قامت الفنانة الإماراتية “أحلام” بتغيير صورة حسابها على موقع “تويتر” بصورة المصري.

وكتبت أحلام عبر حسابها تقول “خالص العزاء والمواساة بوفاة الفنان الكبير ياسر المصري ولعائلته الكريمة.. وللشعب الأردني العزيز .. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله ويجعل مثواه جناته جنات النعيم وإنا لله وإنا إليه راجعون .. #ادعوا_له“.

ونعت الصفحة الرسمية لمهرجان “دبي السينمائي الدولي” على “إنستغرام”، الفنان المصري، وعلّقت قائلة: “وداعًا ياسر المصري”.

كما أعرب نجوم عرب عن صدمتهم برحيل الفنان الأردني، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم نبيل الحلفاوي وتيم حسن وأمل بوشوشة وباسم ياخور وأيمن زيدان وقصي خولي ووفاء عامر وصابرين ومادلين طبر وديانا حداد وأمير كرارة والإعلامي مصطفى الأغا والمخرج خالد يوسف.

ومن الأردن نعى الفنانون ساري الأسعد وموسى حجازين ومنذر رياحنة وزهير النوباني ورشيد ملحس وسهير فهد، والكاتبان مخلد الزيودي ومصطفى صالح، مواطنهم وزميلهم الراحل.

نعي سياسي

سياسيًا؛ نعى رئيس البرلمان الأردني، عاطف الطراونة، مواطنه الفنان ياسر المصري، وغرّد عبر “تويتر”، “‏برحيل الفنان الأردني ‫ياسر المصري نفتقد واحدًا من أهم رموزنا الفنية التي أثرت الساحة العربية والمحلية بأعمال لن تنساها الأجيال”.

برحيل الفنان الأردني #ياسر_المصري نفتقد واحداً من أهم رموزنا الفنية التي أثرت الساحة العربية والمحلية بأعمال لن تنساها الأجيال.

الرحمة لروح الفقيد والعزاء للأسرة الفنية ولآل الفقيد ولجميع محبيه. — Atef Tarawneh MP (@AtefAltarawneh) August 23, 2018

وتابع الطراونة، “‏الرحمة لروح الفقيد والعزاء للأسرة الفنية ولآل الفقيد ولجميع محبيه”.

كما نعى نقيب الصحفيين، راكان السعايدة، الفنان الراحل، وكتب على حسابه بموقع “فيسبوك”: “رحم الله الفنان الملتزم ياسر المصري، وأحر العزاء لزوجته الزميلة والأخت العزيزة نسرين الكرد.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

مكان وزمان التشييع

وسيتم تشييع الفنان ياسر المصري اليوم الجمعة بعد الصلاة عليه ظهرًا من مسجد الفلاح بحي الزواهرة إلى مقبرة الهاشمية، في محافظة الزرقاء.

وكان الممثل الأردني الشهير ياسر المصري، توفي مساء الخميس عن 48 عامًا، إثر حادث سير تعرض له في مدينة الزرقاء.