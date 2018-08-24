دلال عبد العزيز تكشف سبب مشاركتها في “سوق الجمعة”

من أهم ملامح موسم عيد الأضحى السينمائي هذا العام عودة عدد من كبار الفنانين إلى الساحة بعد فترة طويلة من الغياب، مثل عزت العلايلي في “تراب الماس” والفنان أحمد كمال في نفس الفيلم والفنانة دلال عبدالعزيز في “سوق الجمعة”.

عن العودة للسينما تقول دلال عبدالعزيز لـ”إرم نيوز”: “تعرض علي أعمال كثيرة ولكني أرفض عندما أشعر أنها لن تضيف إلى رصيدي الفني، أنا أبحث عن سينما تشبهنا ولا أحب الأعمال المصرية التي تقلد السينما الأمريكية، تلك السينما الصاخبة التي تعتمد على المسدسات والقتل لا تمت لواقعنا بصلة”.

وعن سبب حماسها لفيلم “سوق الجمعة”، قالت: “أعجبني الفيلم لأنه يقترب من نماذج مصرية حقيقية، من خلال السوق، وهو عالم كبير فيه البشر ألوان، يوجد الفاشل والناجح والشهم والنذل، وقد شعرت بحب لهذا العمل لأنني أقدم دور ست مطحونة وقليلة الحيلة، وكل هدفها تربية أولادها بشكل محترم رغم قسوة الحياة”.

وبسؤالها عن أصعب مشاهد الفيلم، قالت: “كل المشاهد صعبة وتحتاج تركيزًا، خاصة أن أغلبها تم تصويره وسط زحام شديد، ولكن العمل مع مخرج متميز مثل سامح عبدالعزيز وفريق موهوب يسهل الأمور إلى حد كبير”.

وعن إيرادات الفيلم الذي ينافس وسط مجموعة من الأفلام المهمة، قالت: “الإيرادات رزق وباتت مؤشرًا على نجاح العمل، وحتى الآن أعرف أن الفيلم حقق إيرادات مرضية جدًا، ومازال أمامه وقت في دور العرض، وأثق أنه سوف يواصل النجاح، لأنه يعبر عن واقعنا ويحاكي مجتمعنا الشعبي المليء بالحكايات”.