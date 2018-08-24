شاهد ما كتبه الفنان الأردني ياسر المصري قبل وفاته بساعات

حظي تعليق للفنان الأردني الراحل ياسر المصري، كتبه لصديقه المخرج فايز دعيبس، قبل وفاته بحادث سير بساعات، باهتمام كبير من قبل النشطاء الأردنيين على مواقع التواصل.

إذ علق الفنان الراحل على منشور لصديقه دعيبس على “فيسبوك” قائلا “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا”.

وجاء هذا الرد على منشور دعيبس الذي قال فيه، “ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين”.

وقد يكون هذا التعليق آخر ما كتبه الفنان على مواقع التواصل، وهو ما لفت انتباه المتابعين.

ومن الغرابة أن دعيبس جاء رده متأخرا على تعليق صديقه الراحل، إذ جاء بعد تلقيه خبر وفاته، ليكتب له رسالة لن يقرأها، “الله يرحمك ويعفو عنك يا أخي وصديقي الغالي.. أوجع قلبي فراقك وقد مسني الضر بفراقك”.

وانهالت التعليقات على منشور دعيبس للتعبير عن الحزن لرحيل الفنان ياسر المصري.

وفقدت الساحة الفنية الأردنية مساء الخميس الممثل ياسر المصري الذي توفي إثر حادث سير في مدينة الزرقاء شمال شرقي العاصمة عمان عن عمر ناهز 48 عاما.

ونقلت المؤسسة الصحيفة الأردنية (الرأي) عن نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب قوله “ياسر المصري انتقل إلى رحمته تعالى في مستشفى الزيتونة في الزرقاء بعد تعرضه لحادث سير في ضاحية مكة في الزرقاء”.

وأضاف “الفن الأردني خسر اليوم بوفاة الفقيد ياسر المصري أحد أعمدته، الذي كان له حضور كبير على الساحتين المحلية والعربية”.