عرفوه باسم نمر بن عدوان.. نعي خليجي مؤثر لأيقونة الخليج ياسر المصري

شكل الإعلان عن وفاة الفنان الأردني، ياسر المصري، صدمةً في دول الخليج التي ولد في إحداها الفنان الشاب، وهيمنت المسلسلات البدوية التي تحكي جانباً من الحياة في شبه الجزيرة العربية وقبائلها على مسلسلاته، ليتحول إلى أيقونة خليجية نعاها أبناء الخليج بشكل مؤثر.

وتصدر الحديث عن وفاة نمر بن عدوان كما يحلو لعشاق الفنان ياسر المصري، تسميته، وهو اسم أشهر شخصية جسد دورها، وظل صداها يتردد في أحاديث أبناء الخليج منذ سنوات، تصدر تدويناتهم في غالبية مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمونها.

وفي موقع “تويتر” واسع الاستخدام في دول الخليج، تصدر الوسم الذي يحمل اسم الفنان الراحل، الترند في عدة دول خليجية، بينها السعودية والإمارات والكويت، حيث حرص كثير من المغردين يتقدمهم فنانون وإعلاميون على علاقة أو معرفة بالراحل، على وداع المصري ومواساة أسرته.

وفي وسائل الإعلام والحسابات الإخبارية الخليجية، حضر خبر وفاة المصري تحت عناوين مؤثرة، بينها وصفه بـ “فارس الدراما البدوية”، والإشادة بعلاقاته الطيبة مع الوسط الإعلامي والفني على حد سواء.

وقال مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، الإعلامي الإماراتي البارز، علي بن تميم، في نعي مؤثر للراحل المصري “رحم الله الممثل الأردني المبدع #ياسر_المصري الذي جسد العديد من الأدوار المهمة بإتقان وتميز ولاسيما مشاركته البارزة في الأوبريت الملحمي زايد والحلم.. أخلص التعازي لأهله ومحبيه وعائلته الفنية في الأردن والعالم العربي، لقد فقدت الحركة الفنية العربية أحد أهم رموزها المؤثرة والجادة.

رحم الله الممثل الأردني المبدع #ياسر_المصري الذي جسد العديد من الأدوار المهمة بإتقان وتميز ولاسيما مشاركته البارزة في الأوبريت الملحمي زايد والحلم.. أخلص التعازي لأهله ومحبيه وعائلته الفنية في الأردن والعالم العربي، لقد فقدت الحركة الفنية العربية أحد أهم رموزها المؤثرة والجادة. pic.twitter.com/J13Qw2nC2J — علي بن تميم (@3litamim) August 23, 2018

وأشار الكاتب والروائي الإماراتي، عبدالله النعيمي، لجانب من نجاحات المصري الفنية قائلاً “رحم الله الفنان #ياسر_المصري .. ظهوره شكل نقلة نوعية في المسلسلات البدوية.. من ينسى أدواره في نمر بن عدوان، وعيون عليا”

اختارت الفنانة أحلام، المشاركة في نعي الفنان المصري، بنقل التعزية لعائلته ولمواطنيه قائلةً “‏خالص العزاء والمواساة بوفاة الفنان الكبير ياسر المصري ولعائلته الكريمة.. وللشعب الأردني العزيز .. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يبدله دار خير من داره وأهل خير من أهله ويجعل مثواه جناته جنات النعيم وإنا لله وإنا إليه راجعون .. #ادعوا_له “.

خالص العزاء والمواساة بوفاة الفنان الكبير ياسر المصري ولعائلته الكريمة ..

وللشعب الاردني العزيز .. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يبدله دار خير من داره وأهل خير من أهله ويجعل مثواه جناته جنات النعيم

وانا لله وانا اليه راجعون .. #ادعوا_له #وفاة_ياسر_المصري pic.twitter.com/QtaR18QXgj — AHLAM ???????????????? (@AhlamAlShamsi) August 23, 2018

وكتبت الإعلامية الإماراتية، رؤى الصبان، تغريدة تعزية للراحل الأردني قالت فيها “اللهم لا اعتراض على حكمك و قضائك … اللهم ارحمه وأعفوا عنه بقدر طيبة واحترام وصفاء وطهارة روحه ،،، الله يرحمك يا ياسر ماشفنا منك غير كل خير”

اللهم لا اعتراض على حكمك و قضائك … اللهم ارحمه وأعفوا عنه بقدر طيبة واحترام وصفاء وطهارة روحه ،،، الله يرحمك يا ياسر ماشفنا منك غير كل خير #ياسر_المصري — رؤى الصبان (@Roaa_Alsabban) August 23, 2018

ومن الكويت التي ولد فيها الفنان الأردني في العام 1970 وعاش فيها طفولته وشبابه، نعى المدون الكويتي المعروف، يزيد مشعل السعيد، الفنان الراحل قائلاً “انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان الأردني ياسر المصري إثر حادث سير أليم ..الله يرحمه ويغفرله هو فلسطيني الأصل ومن مواليد الكويت .. أشهر أدواره نمر بن عدوان، وهو أفضل من جسد شخصية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في مسلسل الجماعة٢”.

انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان الأردني ياسر المصري إثر حادث سير أليم ..

الله يرحمه ويغفرله هو فلسطيني الأصل ومن مواليد الكويت .. أشهر أدواره نمر بن عدوان

وهو أفضل من جسد شخصية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في مسلسل الجماعة٢ pic.twitter.com/rUfhXvJcmj — يزيد مشعل السعيد (@alsi3eed) August 23, 2018

كما نعاه الإعلامي الكويتي سلطان الزبني، مشيراً لنجوميته في عالم الفن، وقال “توفي الزميل الغالي ياسر المصري في حادث سير عليه رحمة الله وبهذا نكون قد فقدنا أحد النجوم اللامعين في عالم التمثيل النظيف”.

توفي الزميل الغالي ياسر المصري في حادث سير عليه رحمة الله وبهذا نكون قد فقدنا أحد النجوم اللامعين في عالم التمثيل النظيف . pic.twitter.com/mRzOOW8oRd — سلطان الزبني -الكويت (@sultanalzabni) August 23, 2018

وفي السعودية، حضرت وفاة المصري بشكل لافت شأن باقي دول الخليج، إذ نعاه الإعلامي والكاتب السعودي ياسر البهيجان، بالقول “توفي الفنان الأردني المبدع #ياسر_المصري اليوم بحادث سير، وكانت آخر تغريداته موقف مشرف وتأييد لحق السعودية في الدفاع عن نفسها.. رحمه الله وغفر له.. تعازينا لشعب #الأردن الشقيق، ولأسرة الفقيد وأحبائه”.

توفي الفنان الأردني المبدع #ياسر_المصري اليوم بحادث سير، وكانت آخر تغريداته موقف مشرف وتأييد لحق السعودية في الدفاع عن نفسها.. رحمه الله وغفر له..

تعازينا لشعب #الأردن الشقيق، ولأسرة الفقيد وأحبائه.. https://t.co/fwtayfzFlB — ياسر البهيجان (@yalbhijan) August 23, 2018

واختارت الفنانة السعودية المعروفة، ريم عبدالله، الدعاء لزميلها الراحل في نعيها الذي قالت فيه “#ياسر_المصري اللهم أبدله دارآ خيرآ من داره وأهلآ خيرآ من أهله وأدخله الجنة وأعذه مِن عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم أنزله منزلآ مباركآ وأنت خير المنزلين اللهم أنزله منازل الصدًقيين والشهداء والصالحين، اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنة .. إنَّا لله وإنا إليه راجعون”.

#ياسر_المصري

اللهم أبدلة دارآ خيرآ من داره وأهلآ خيرآ من أهله وأدخله الجنة وأعذه مِن عذاب القبر ومن عذاب النار ، اللهم أنزله منزلآ مباركآ وأنت خير المنزلين اللهم أنزله منازل الصدًقيين والشهداء والصالحين ، اللهم أجعل قبرة روضة من رياض الجنة ..

إنَّا لله وإنا اليه راجعون ???? — ريم عبدالله (@ReemAbdullah) August 23, 2018

وأشار الشاعر السعودي منيف الخمشي، إلى علاقة الفنان الراحل بالمسلسلات البدوية التي عرف من خلالها في دول الخليج بشكل كبير، وقال “بطل الدراما البدوية عساك للجنه”.

واختار الإعلامي السعودي إبراهيم المنيف، الإشادة بمناقب الفنان المصري، وقال في تغريدة نعاه فيها “رحم الله #ياسر_المصري .. كان الممثل الوحيد الذي قاتل لإحياء وإبقاء المسلسلات البدوية بعد ان اوشكت على الانقراض درامياً! كان وفياً للجميع، لفنه، وزملائه، وجمهوره، و وطنه وعروبته.. يكفي انه كان يقف قلباً وقالباً مع كل ما يخص #السعودية ويدافع عنها كعاشق”.

رحم الله #ياسر_المصري ..

كان الممثل الوحيد الذي قاتل لإحياء وإبقاء المسلسلات البدوية بعد ان اوشكت على الانقراض درامياً!

كان وفياً للجميع، لفنه، وزملائه، وجمهوره، و وطنه وعروبته..

يكفي انه كان يقف قلباً وقالباً مع كل ما يخص #السعودية ويدافع عنها كعاشق???????????? pic.twitter.com/O9sfsHAQQY — ﮼ابراهيم،المنيف (@altamimi14) August 23, 2018

ولم يقتصر نعي الفنان الشاب على النخب الخليجية، إذ أنه نجم محبوب يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في دول الخليج من خلال تجسيد أدوار البطولة في مسلسلات بدوية أحدثت صدى عند عرضها.

وقال المغرد السعودي شاكرعايد الشمري، في نعيه للفنان الراحل “#ياسر_المصري، الله يرحمه ويغفرله ويصبر أهله وأحبابه، أحببناه من خلال الدراما البدوية عشقنا فروسيته وأدواره الرائعة …. برحيله تفقد الشاشة العربية أحد فرسانها في المسلسلات البدوية والتاريخية . آخر أعماله كان في مسلسل هارون الرشيد في دور يحيا البرمكي ( إن لله وإن إليه راجعون )”

#ياسر_المصري

الله يرحمه ويغفرله ويصبر أهله وأحبابه

احببناه من خلال الدراما البدويه عشقنا فروسيته وأدواره الرائعه …. برحيله تفقد الشاشه العربيه أحد فرسانها في المسلسلات البدويه والتاريخيه .

اخر اعماله كان في مسلسل هارون الرشيد في دور يحيا البرمكي

( إن لله وإن إليه راجعون ) pic.twitter.com/eAa2KXB5bf — شاكرعايد الشمري (@naie1111shakera) August 23, 2018

وفيما يلي بعض التغريدات المؤثرة لمغردين من مختلف دول الخليج، تنوعت طرق وداعهم للفنان الراحل، سواء بالدعاء له، أو الإشادة بتاريخه الفني، أو بنشر صور وفيديوهات من أعماله الدرامية الأكثر شهرة.

لو لم يقوم #ياسر_المصري إلا بهذا الدور لا كفاه .. رحمه الله pic.twitter.com/kynbN0Drut — ناصر ال واكد (@alwaked2004) August 23, 2018

#ياسر_المصري وداعا للرجوله والشهامه ودعا لذلك البدوي الاسمر الذي زرع فينا عبر الشاشات.. الفروسية والشيم والوفاء pic.twitter.com/iB7AKVTuDn — ثامر الجزعه (@altae_m) August 23, 2018

#ياسر_المصري

يالله عفوك ماهنا باليد حيله

اضحيت عقب العقل دايه ومفتون

ع الصاحب اللي مانلاقي بديله

عقبه حياتي كلها حزن وغبون نمر بن عدوان pic.twitter.com/RRsQnMN4CP — يوسف (@1yusoef) August 23, 2018

#ياسر_المصري إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون

عورني قلبي قسم بالله

الله يرحمه و يصبر أهله — هتَن. (@t00_____) August 23, 2018

#ياسر_المصري ماتت رجولة الشاشة العربية ???? .. الله يرحمك ويعوض اهلك بالصبر ???? — المهآ ???? (@a789789a2) August 23, 2018

يشار إلى أن الفنان الراحل من مواليد الكويت عام 1970، وينتمي لعائلة مكونة من سبع أشقّاء وشقيقات، حصل على بكالوريوس علوم موسيقية من الأكاديمية الأردنية للموسيقى، تخصص رئيسي آلة الكلارنيت، فرعي بيانو. وتزوّج عام 2000 من الصحفية في “جريدة الرأي الأردنية” نسريّن الكرد، ولديه ثلاثة أولاد.