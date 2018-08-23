توفي بحادث غريب من نوعه.. من هو الفنان ياسر المصري؟

فقدت الساحة الفنية الأردنية مساء الخميس الممثل ياسر المصري الذي توفي إثر حادث سير غريب من نوعه، في مدينة الزرقاء شمال شرقي العاصمة عمان عن عمر ناهز 48 عاما.

وتوفي المصري إثر حادث سير، أكدت التقارير إنه نتج عن تدهور “باص صغير” يعود لجار شقيق الفنان الراحل، حيث كان متعطلا وحاول الأخير تشغيله ما أدى لتدهوره وارتطامه بجدار منزل ما أدى لإصابة المصري ونقله للمستشفى ليلفظ انفاسه الأخيرة هناك.

ونقلت المؤسسة الصحيفة الأردنية (الرأي) عن نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب قوله “ياسر المصري انتقل إلى رحمته تعالى في مستشفى الزيتونة في الزرقاء بعد تعرضه لحادث سير في ضاحية مكة في الزرقاء”.

وأضاف “الفن الأردني خسر اليوم بوفاة الفقيد ياسر المصري أحد أعمدته، الذي كان له حضور كبير على الساحتين المحلية والعربية”.

ولد المصري في 22 نوفمبر تشرين الثاني 1970 وحصل على بكالوريوس العلوم الموسيقية من الأكاديمية الأردنية للموسيقى.

بدأ مشواره الفني في سبعينات القرن الماضي من باب المسرح فقدم مسرحية (كلاكيت) بمهرجان مسرح الشباب الذي نظمته رابطة الفنانين الأردنيين.

نال شهرته من خلال المسلسل التلفزيوني البدوي (نمر بن عدوان) ليشارك بعد ذلك في عشرات المسلسلات مثل (ذي قار) و(زمان الوصل) ودعاة على أبواب جهنم) و(الفرداوي) و(الطوفان) و(رجال الحسم).

اتسع نطاق شهرته مع ذهابه إلى مصر حيث شارك في فيلم (كف القمر) مع المخرج خالد يوسف والذي عرض في 2011 والجزء الثاني من مسلسل (الجماعة) الذي جسد فيه دور الزعيم المصري جمال عبد الناصر.

نال جائزة الدولة التشجيعية عام 2009 مناصفة مع الممثل منذر رياحنة.

وكان الفنان الراحل متزوجا من نسرين الكرد الصحفية في الرأي.