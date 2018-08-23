تفاصيل حادث وفاة الممثل الأردني ياسر المصري نمر بن عدوان (صور)

كشفت التقارير الأولية أن حادث السير الذي أودى بحياة الممثل الأردني ياسر المصري عن عمر ناهز 48 عاما، ليلة الخميس، “غريب” من نوعه رغم عدم إعلان التفاصيل بشكل رسمي حتى الآن.

ووقع الحادث بضاحية مكة في مدينة الزرقاء الأردنية.

وقال نشطاء على مواقع التواصل نقلا عن مصادر مقربة من الفنان الراحل، إن الأخير كان بزيارة لمنزل شقيقه في مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمان، بضاحية مكة وأثناء خروجه وجد جار شقيقه يحاول تشغيل مركبته فما كان من الفنان المصري إلا أن ركبها محاولا تشغيلها عن طريق “التعشيق”، ولأن الشارع كان منحدرا لم يستطع المصري السيطرة على المركبة ما أدى لتدهورها و اصطدامها بجدار أحد المنازل ومركبة كانت مركونة بجواره ما أدى إلى وفاته وإصابة شخص تصادف وجوده مع لحظة وقوع الحادث.

يذكر أن الراحل شارك في 13 مسرحية، منها “شيخ القلعة” و” كلاكيت”، و”مدينة السوسنة”، كما شارك في فيلمين هما “كف القمر” و “الرغبة في السقوط”، كما قدم أدوارًا في نحو 55 مسلسلًا.

لكن أشهر أدواره بطولته لمسلسل نمر بن عدوان الذي يتحدث عن حياة الشاعر والزعيم القبلي المشهور.