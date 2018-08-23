وفاة الممثل الأردني ياسر المصري بحادث سير مروع

توفي الممثل الأردني ياسر المصري، ليلة الخميس، إثر تعرضه لحادث سير مؤسف بضاحية مكة في مدينة الزرقاء الأردنية.

ونُقل المصري إلى مستشفى جبل الزيتون في الزرقاء، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.

بدوره، نعى نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب الفقيد، مؤكدًا على أن شقيق الفقيد اتصل به هاتفيًا، مؤكدًا له وقوع الحادث، في حين تواصل النقيب مع المستشفى الذي أخبره بنبأ الوفاة فور وصول الفنان.

وقال الخطيب في تصريحات صحفية محلية: إن “ياسر المصري انتقل إلى رحمته تعالى بمستشفى الزيتونة في الزرقاء، بعد تعرضه لحادث سير بضاحية مكه في الزرقاء”.

والمصري فنان أردني ولد في العام 1970 بالكويت، وهو حاصل على شهادة البكالوريس في العلوم الموسيقية تخصص رئيسي آلة الكلارنيت فرعي بيانو من الأكاديمية الأردنية للموسيقى.

والمصري عضو في نقابة الفنانين الأردنيين، وقد نال في العام 2009 جائزة الدولة التشجيعية مناصفة مع الفنان منذر الرياحنة، كما حاز على درع تكريمي من الشاعر السعودي جعفر المطيري لأدواره في الدراما البدوية.

عمل المصري في بداية مشواره الفني، مدرب رقصات فنون شعبية واستعراضية منذ عام 1986، وانخرط بعد ذلك بالحركة الفنية منذ أوائل التسعينيات، إذ بدأ ممثلًا في مسرحية “كلاكيت” إلى أن تفجرت موهبته في عام 2007 في أدائه لدور الفارس والشاعر نمر بن عدوان.

وعمل مدربًا للفرقة الوطنية التابعة لوزارة الثقافة، ممثلةً الأردن في معظم المهرجانات العربية والدولية حتى نهاية العام 2007.

قدم المصري في العام 2012 حفل جوائز “التايكي” بدورته الثانية بمشاركة الإعلامية علا الفارس، وفي 2016 تم اختياره من قبل اللجنة المنظمة العليا لمهرجان الأردن للإعلام العربي بدورته الثالثة لتقديم حفل الافتتاح، بمشاركة زميلته عبير الزبن.

شارك الفقيد في 13 مسرحية، منها “شيخ القلعة” و” كلاكيت”، و”مدينة السوسنة”، كما شارك في فيلمين هما “كف القمر” و “الرغبة في السقوط”، كما قدم أدوارًا في نحو 55 مسلسلًا.